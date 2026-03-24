Tres nuevos estrenos esta semana de Cines Lara

Martes, 24 Marzo 2026 08:44

La nueva cartelera de los Cines Lara sólo se prolongará hasta el martes 31 de marzo. La próxima semana, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, se adelantarán los estrenos al 1 de abril. Pero antes hay tres películas que se estrenan.

Coincidiendo con las vacaciones escolares, del 27 de marzo al 6 de abril, Cines Lara abrirá todos los días de la semana incluyendo el lunes 6 de abril.

PROYECTO SALVACIÓN

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, la película está protagonizada por Ryan Gosling (también es productor), Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, y Milana Vayntrub.

Proyecto Salvación | Tráiler Final en español HD. En cines 27 de marzo.

TE VAN A MATAR

Una mujer acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York, sin conocer el historial de desapariciones del edificio. La joven tendrá que intentar sobrevivir en el Virgil, trampa mortal de un culto diabólico, antes de convertirse en la próxima ofrenda en una batalla épica y excepcionalmente descarada de matanzas y humor tremendamente oscuro.

TE VAN A MATAR está protagonizada por Zazie Beetz, Myha’La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham y Patricia Arquette.

Dirigida por Kirill Sokolov.

Te van a matar | Tráiler Oficial

ALTAS CAPACIDADES

Alicia y Gonzalo, una pareja de clase media, se encuentran con la oportunidad de matricular a su hijo Fer en un colegio laico de élite. Para los padres supone asomar la cabeza en la clase alta, nuevas amistades, mayores ingresos, ventajas incontables. Dicen hacerlo por su hijo y sus «supuestas» altas capacidades.

En esta maravillosa contradicción entre los miedos y los principios morales, las altas aspiraciones de la pareja revelarán hasta dónde están dispuestos a llegar para cambiar de clase.

Dirigida por Víctor García León (¡Vaya vacaciones!, Selfie).

Protagonizada por Marián Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Botto, Pilar Castro, Natalia Reyes y Suso Nanclares.

ALTAS CAPACIDADES