Narros organiza XII edición de la Vuelta a la Sierra del Almuerzo

Miércoles, 25 Marzo 2026 12:27

La asociación de Amigos de Narros organizará el próximo 9 de mayo la XII Vuelta a la Sierra del Almuerzo, una marcha senderista que cuenta con 25 kilómetros.

La marcha saldrá a las 9.00 horas desde la plaza Aquilino Velilla de Narros y recorrerá los municipios de Suellacabras, Cortos, Aldehuela de Periañez, Canos y Almajano terminando de nuevo en la localidad de Narros.

Las acreditaciones podrán retirarse desde las 8.00 horas hasta las 8.45 horas en el Salón del Ayuntamiento de Narros.

El precio es de 20 euros e incluye camiseta, tres avituallamientos, comida y servicio sanitario.

Las inscripciones podrán realizarse en el siguiente enlace hasta el lunes 4 de mayo: https://www.amigosdenarros.com/sierradelalmuerzo/

La asociación ha animado a todo el mundo a participar de esta actividad, así como disfrutar del entorno de Narros en un día de convivencia entre todos los caminantes y vecinos de las diferentes localidades.