23 de abril: todo Centro Comercial Camaretas abierto
Este 23 de abril, Día de la Comunidad de Castilla y León, el Centro Comercial Camaretas abrirá sus puertas en horario de 11:00 a 21:00 horas (Alcampo de 9:30h a 21:30h), ofreciendo a los sorianos la posibilidad de disfrutar de una jornada completa de compras, ocio y restauración.
El biopic sobre el rey del Pop, estreno en Cines Lara
Durante el día, los visitantes podrán recorrer los distintos establecimientos del centro y aprovechar el festivo para realizar sus compras o simplemente disfrutar de un día diferente, con propuestas de restauración y ocio para todos los públicos, incluyendo Cines Lara.
Además, con motivo de esta apertura especial, el centro comercial pondrá en marcha una promoción de primavera por la que los clientes podrán recibir un regalo presentando un ticket de compra igual o superior a 20 euros —o la suma de varios—.
La promoción será válida hasta agotar existencias.
Con esta apertura especial, el Centro Comercial Camaretas reafirma su compromiso con los sorianos, adaptándose a sus necesidades y ofreciendo un espacio de referencia donde combinar compras y entretenimiento en días festivos.
Bajo la gestión y comercialización de LyC Consultores, el Centro Comercial Camaretas continúa trabajando para acercar a los sorianos la mejor oferta comercial, junto con una completa programación de servicios y actividades pensadas para todos los públicos.