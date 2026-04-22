Dominio de Atauta participa en masterclass impartida por Tim Atkin para Reino Unido

Miércoles, 22 Abril 2026 15:42

Dominio de Atauta, con su añada 2022, es uno de los seis vinos de la Denominación de Origen (D.O.) Ribera del Duero que está previsto que participen el próximo lunes, 27 de abril, en una masterclass impartida por el crítico internacional -Master of Wine (MW)- Tim Atkin.

Dirigida a distribuidores, minoristas y comerciantes de vino independientes de todo Reino Unido, esta acción promocional se presenta como una oportunidad excepcional para proyectar la imagen internacional de una de las referencias más destacadas de la Bodega Dominio de Atauta.

Organizada por el Consejo Regulador de Ribera del Duero para aumentar el conocimiento de la DO y la diversidad de sus vinos, la sesión -que se desarrollará de manera online- durará alrededor de 75 minutos y, durante

la misma, Tim Atkin conducirá esta cata guiada en la que los participantes podrán degustar la última añada de Dominio de Atauta.

La organización calcula que el evento contará con la participación de hasta 60 profesionales británicos del sector, entre agentes, minoristas, comerciantes, sumilleres, educadores y medios de comunicación.

Dominio de Atauta, perteneciente al grupo bodeguero Terraselecta, confía en que esta nueva iniciativa contribuya a incrementar la visibilidad tanto de la bodega como de la añada 2022 de su vino seleccionado, captando

la atención de profesionales del sector con un alto poder de decisión y, por tanto, en la toma de decisiones de compra en un mercado tan relevante para la industria vinícola como el británico.

Tim Atkin ya ha ensalzado recientemente el trabajo realizado por Bodegas Dominio de Atauta, por lo que la presencia de uno de sus vinos en esta selecta cata en Reino Unido no hace más que confirmar esta visión.

En este sentido, en el pasado mes de noviembre, Dominio de Atauta volvió a situarse, por quinto año consecutivo, entre las 20 mejores bodegas de la publicación Tim Atkin TOP 100 Selection, en la que se analizan los vinos de la Ribera del Duero.

En concreto, se mantiene dentro de las que el prestigioso crítico inglés considera First Growths de acuerdo a la excelencia, longevidad y consistencia de sus vinos, utilizando la calidad como criterio fundamental para la elaboración de esta clasificación.

A este reconocimiento contribuyó de manera decidida Dominio de Atauta 2022, que obtuvo 93 puntos, mostrando así una constancia que mantiene año tras año, no solo en esta publicación, sino con respecto al resto de principales expertos a nivel nacional e internacional.

Esta unanimidad en lo que se refiere a la calidad y singularidad que exhiben los vinos elaborados por esta bodega desde la Ribera del Duero soriana ayuda a entender las últimas calificaciones recibidas por Dominio de Atauta 2022.

En concreto, ha obtenido 95 puntos por parte de la Guía Peñín, 93 de Wine Advocate (Robert Parker) y 92 de James Suckling.

Presencia en México

Dominio de Atauta 2022 también ha sido seleccionado por el Consejo Regulador de Ribera del Duero para participar a finales del mes de mayo en una masterclass en la ciudad mexicana de Guadalajara que será impartida por Almudena Alberca -única mujer Master of Wine actualmente en España-.

Durante el encuentro, se dirigirá a medio centenar de personas, entre importadores, sumilleres, responsables de locales de restauración, chefs, directores de grandes superficies y tiendas especializadas; con la presencia además de medios de comunicación e influencers de vino.

Al igual que en Reino Unido, esta acción promocional ayudará a consolidar el posicionamiento de Dominio de Atauta en el país azteca.