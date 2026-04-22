Miguel López, con el equipo de Castilla y León en Nacional Interautonómico sub 18

Miércoles, 22 Abril 2026 15:57

Miguel López, jugador del Club de Golf Soria, es uno de los integrantes del equipo de Castilla y León que participará en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub 18 Masculino de 2ª División, torneo que se celebrará en el recorrido de Rioja Alta desde este jueves, 23 de abril, hasta el domingo 26.

López compartirá equipo con Eduardo Álvarez, Manuel Cano y Fernando Elías, con Antonino Treceño en funciones de capitán.

El hándicap de juego conjunto (1.9) sitúa a Castilla y León, teniendo en cuenta este baremo, en el cuarto lugar de un torneo en el que asimismo participan Cantabria (-0,6), Galicia (0,7), Canarias (1,3), Baleares (2,5), Extremadura (8,6), Castilla La Mancha (11,8), Navarra (12,2) y La Rioja (16,8).

El reglamento del torneo establece una primera jornada Stroke Play que servirá para confeccionar el cuadro de juego en base a los tres mejores resultados de los cuatro integrantes de cada equipo.

Las tres jornadas posteriores se destinarán a los duelos directos en la lucha por el título y el ascenso de categoría, todo ello bajo la modalidad de ‘match play’ (juego por hoyos) mediante foursomes y partidos individuales.

El último equipo clasificado en Primera División perderá la categoría, ocupando su plaza en 2027 el ganador de Segunda este año.

Hay que recordar que Castilla y León perdió la máxima categoría el año 2023 al caer en la última eliminatoria ante Castilla La Mancha, y desde entonces, ya en Segunda División, ha sido quinta en 2024 y segunda, al borde del ascenso, en 2025.