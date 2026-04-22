Terresis inaugura nueva planta en Ólvega, con ocho trabajadores

Miércoles, 22 Abril 2026 18:25

Terresis ha inaugurado oficialmente su nueva planta en el municipio de Ólvega, en un acto institucional que ha reunido a representantes políticos locales y a directivos de la compañía.

El evento ha marcasdo la puesta en marcha oficial de la nueva instalación industrial de Terresis en Ólvega, un proyecto que refuerza la actividad económica del municipio y consolida la presencia de la compañía en España.

La inauguración ha contado con intervenciones institucionales y una visita guiada por las nuevas instalaciones.

La planta supone un paso estratégico en el crecimiento de la empresa en España y una firme apuesta por el desarrollo industrial en Ólvega, con una especialización en la fabricación de productos destinados a la nutrición animal, tales como el Phix up o el CapMag ZN, con exportación a más de 40 países.

Actualmente en la planta están trabajando ocho personas, residentes en Ólvega, Ágreda y alrededores.

El acto se ha celebrado en la propia fábrica situada en el polígono industrial de Ólvega y ha incluido la presentación del proyecto por parte de los responsables de la compañía, así como la apuesta de Terresis por este gran proyecto, seguida de una visita guiada por el proceso de fabricación.

La jornada ha culminado con el descubrimiento de la placa inaugural, la tradicional foto de familia y un aperitivo.

Anyul Iriarte, responsable de la planta de Terresis Centro de Ólvega, ha asegurado que “contamos con un equipo cualificado y comprometido, clave para el crecimiento de la planta en Ólvega, manteniendo los estándares de calidad de nuestros productos destinados a nutrición animal, con exportación a más de 40 países desde Ólvega”.

Por su parte, Jorge Baños, director general de Terresis España, ha señalado durante su intervención que “la inauguración de esta planta marca un paso estratégico en nuestro crecimiento. Se trata de una instalación única en España dentro del Grupo Terresis, especializada en nutrición animal”.

Además, ha comentado “la importancia de que grupos empresariales como Terresis se establezcan en pueblos como Ólvega, para revitalizar la industria y los pueblos de la zona a nivel económico y sobre todo laboral, para evitar la despoblación de estas zonas geográficas”.

Por su parte, Elia Jiménez, alcaldesa de Ólvega, ha señalado que “gracias por elegir Ólvega y entender que el desarrollo industrial debe convivir con el respeto del medio rural, porque con este proyecto no sólo se está apostando por el desarrollo de la disciplina en la comarca, ni por el impulso o la optimización de sectores como la agricultura, el refractario y la industria, se apuesta por las zonas rurales, por el crecimiento de Ólvega, por su presente y futuro. Se contribuye a la creación de oportunidades a reforzar el tejido económico y nos ayuda a hacer frente a la despoblación”.

Con la inauguración de esta nueva planta en Ólvega, Terresis ha mostrado su interés en consolidarse como un referente en la extracción, transformación y comercialización de magnesita y sus derivados.

Integrada en el Grupo Roullier, la compañía es un productor multinacional verticalmente integrado, capaz de ofrecer soluciones basadas en óxido de magnesio (MgO) para sectores como la nutrición animal, la agricultura, la siderurgia, los minerales industriales y el medio ambiente.