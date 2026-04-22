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Ágreda ofrece cultura y deporte en el Día de la Comunidad

Ágreda ofrece cultura y deporte en el Día de la Comunidad, en tres convocatorias.

En la Plaza Mayor de la Villa de las Tres Culturas, se celebrará la Feria del libro

Además, se podrá visitar el Museo de Sor María de Jesús de Ágreda, escritora mística del Siglo de Oro.

Las nscripciones se tienen que formalizar en la Oficina de Turismo.

Por otra parte, en las instalaciones del polideportivo municipal, se podrá disfrutar de una jornada destinada a conocer el deporte del voleibol.

 

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