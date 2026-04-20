Ólvega organiza primera edición de Juve Chef

Lunes, 20 Abril 2026 16:14

Los jóvenes de Ólvega demostrarán su creatividad en la cocina en la primera edición de Juve Chef.

Será el próximo viernes, 24 de abril, a las 20:00 horas, cuando se celebrará la primera edición de este concurso dirigido a todos los niños a partir de 12 años.

Los equipos serán de tres participantes y el precio de la inscripción es de 5 euros para los socios y de 10 euros para los no socios de la asociación la Juve, organizadora de este concurso.

Las inscripciones se pueden formalizar hasta el miércoles 22 de abril.

Los antecedentes de la pizza hay que buscarlos en el uso del pan de trigo en las antiguas culturas de Egipto, Persia, Grecia y Roma.

En la Antigua Roma, los soldados consumían un pan plano con aceite de oliva y hierbas.

La pizza, en sus versiones más tradicionales, la marinara y la cubierta de salsa de tomate y mozzarella, procede de la ciudad italiana de Nápoles.

Las primeras referencias a hornos para pizza datan de finales del siglo XVII.