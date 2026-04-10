El PP de Ágreda celebra acuerdo con Diputación y exige proyecto para residencia

Viernes, 10 Abril 2026 15:12

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ágreda ha valorado positivamente la "aceptación" por parte del alcalde de la propuesta planteada por la Diputación de Soria para la reapertura de la residencia Sor María de Jesús, que incluye la financiación del 25 por ciento del proyecto.

El PP ha resaltado en un comunicado que este paso “va en la buena dirección” y supone “una oportunidad real para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiados años”.

No obstante, los populares han lamentado que esta decisión llegue “con un retraso injustificable”, recordando que esta misma propuesta llevaba sobre la mesa más de un año y medio “sin que el equipo de gobierno haya mostrado voluntad real de avanzar”.

“Se ha perdido un tiempo valiosísimo para Ágreda. Mientras se rechazaban soluciones viables, el edificio ha seguido cerrada y deteriorándose”, han señalado.

El Grupo Popular de Ágreda ha insistido en que la aceptación de la financiación es solo el primer paso, y ha advertido de que “lo verdaderamente importante empieza ahora”.

En este sentido, han instado al alcalde a abandonar definitivamente la inacción y a trabajar de forma inmediata en la elaboración de un proyecto serio, técnico y viable, que contemple también financiación por parte del Gobierno Central.

“Ahora ya no hay excusas. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos”, han afirmado.

Desde el Partido Popular han tendido la mano para trabajar de manera conjunta y han reclamado que el futuro de la residencia se aborde desde el consenso político y social.

“Ágreda necesita un proyecto de todos, no decisiones unilaterales”, han subrayado.

Por ello, solicitarán la convocatoria urgente de una mesa de trabajo con todos los grupos políticos para definir un proyecto común que permita acceder a financiación, ejecutar las obras y poner en marcha el nuevo espacio en el menor plazo posible.

El Grupo Popular ha reiterado su compromiso con la reapertura del espacio que albergaba la residencia, defendiendo que se trata de “una prioridad social y estratégica para el municipio”.

“No estamos ante una cuestión partidista, sino ante una necesidad real de nuestros vecinos, especialmente de nuestros mayores”, han concluido.