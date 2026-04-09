El equipo de Gobierno de Ágreda plantea propuesta para residencia Sor María de Jesús

Jueves, 09 Abril 2026 20:44

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ágreda ha aclarado esta tarde la información difundida por la portavoz del Partido Popular en relación con la situación de la residencia Sor María Jesús.



El pleno celebrado el pasado 30 de marzo fue convocado para que los concejales que deseasen defender los intereses de su pueblo asistiesen personalmente al pleno, dada la trascendencia del tema tratado: la solicitud de cesión del edificio de la residencia Sor María Jesús a favor del Ayuntamiento de Ágreda, según ha puntualizado en un comunicado el alcalde agredeño, Jesús Manuel Alonso.

La convocatoria presencial buscaba que los concejales estuviesen presentes para defender los intereses del municipio, "algo que consideramos la mejor manera de abordar este asunto",

En segundo lugar, ha apuntado que la situación actual de la residencia Sor María Jesús corresponde directamente a las administraciones competentes.

Por un lado, la Diputación Provincial de Soria, propietaria del edificio, debe impulsar cualquier iniciativa de solución, según ha reiterado Alonso.

Y por otra, la Junta de Castilla y León, es competente en la materia.

"Por lo tanto, no puede considerarse responsable al Ayuntamiento de Ágreda, que ha actuado presentando peticiones y escritos para abrir la residencia, muchos de los cuales no han recibido respuesta formal", ha apuntado.

En el orden del día del pleno se exponía literamente que la solicitud de cesión del edificio de la residencia Sor María de Jesús de Ágreda a la Diputación de Soria.

Durante el pleno se adoptó el acuerdo de solicitar a la Diputación de Soria, propietaria del edificio, la cesión gratuita del edificio "Sor María de Jesús de Ágreda" con las siguientes condiciones:

1º Compromiso formalmente adoptado por los órganos competentes de la Junta de Castilla y León para financiar el 50 por ciento del importe del proyecto de reconstrucción que presente el Ayuntamiento de Ágreda. Que elaborará en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de la cesión gratuita del edificio.

2º Compromiso formalmente adoptado por los órganos competentes de la DiputaciónProvincial de Soria por la que dicha Institución se comprometa al pago del 25% del proyecto de reconstrucción que presente el Ayuntamiento de Ágreda.

3º Compromiso formalmente adoptado por parte de los órganos competentes de la Diputación Provincial de Soria y de la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de los acuerdos descritos en los apartados anteriores mediante la incorporación de partida presupuestaria en los presupuestos del año 2027.

4º Adopción de clausulas penales consistentes en la aportación al Ayuntamiento de Ágreda del triple de las cantidades comprometidas en los acuerdos adoptados en los apartados precedentes, que se deberán satisfacer en el plazo de un año a contar del requerimiento fehaciente realizado por el Ayuntamiento de Ágreda en el supuesto de incumplimiento total o parcial de los acuerdos adoptados, del que responderán solidariamente los órganos que hayan adoptado los acuerdos.



- Dar traslado del presente Acuerdo a la Diputación Provincial de Soria.

Facultar al Alcalde-Presidente para suscribir los documentos que pudieran derivarse de este asunto.

Sometido el asunto a votación a votación, el resultado fue votado a favor por los miembros del PSOE y VOX, mientras que el Partido Popular se abstuvo.

Alonso ha subrayado que la portavoz del Partido Popular no estuvo presente en la sesión, a pesar de haber sido convocada presencialmente.

El equipo de Gobierno ha asegurado en un comunicado que está de acuerdo en que el problema de la residencia no se resuelve con titulares de prensa.

"En coherencia, no se ha publicado ninguna nota de prensa hasta ahora. Nos sorprende, sin embargo, que la portavoz del Partido Popular utilice la prensa para darse notoriedad cuando no apoyó la propuesta y no estuvo presente en el pleno. En lugar de sembrar enfrentamiento nos hubiese gustado más que hubiese anunciado una solución inmediata y real para la residencia", ha señalado.

El alcalde agredeño ha manifestado su "absoluta" disposición a participar en un debate público para tratar la cuestión y aclarar los distintos puntos de vista que se quieran plantear.

Asimismo, ha avanzado que se publicaran los audios del pleno, para que se pueda escuchar con claridad la intervención de cada grupo político.