El PP de Ágreda denuncia “parálisis” en ¡residencia y presenta proyecto para reapertura

Jueves, 09 Abril 2026 15:23

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ágreda ha denunciado este miércoles la “situación de bloqueo, improvisación y falta de voluntad política” del equipo de gobierno en relación con la reapertura de la residencia Sor María de Jesús, cerrada desde el año 2010.

Los concejales populares en el Ayuntamiento agredeño han recordado que, tras más de una década, “no se ha materializado ninguna actuación real”, pese a anuncios reiterados y estudios sin ejecución.

En este sentido, han subrayado que existe una oferta de la Diputación Provincial de Soria para la cesión del edificio y su cofinanciación, que “ha permanecido sobre la mesa durante más de un año y medio sin ser aprovechada por el alcalde”.

Desde el PP han estimado que la propuesta presentada recientemente por alcaldía es “irreal y contraproducente”, al plantear la solicitud de financiación sin proyecto previo y exigir compromisos económicos a las administraciones “sin base técnica ni planificación”.

Asimismo, han criticado especialmente la inclusión de cláusulas que obligarían a devolver el triple de las cantidades comprometidas en caso de incumplimiento, lo que califican de “condición inasumible que aleja cualquier posibilidad de acuerdo”.

Frente a esta situación, el Partido Popular ha presentado su propio proyecto para la reapertura de la residencia, en el que llevan trabajando desde el inicio de la legislatura.

La propuesta plantea un plan estructurado en cuatro fases: estudio de viabilidad, redacción del proyecto, búsqueda de financiación y ejecución de las obras, apostando por un modelo “realista, ordenado y viable”.

El proyecto contempla la creación de un centro asistencial para mayores, con residencia de larga estancia y centro de día, complementado con espacios para asociaciones, servicios administrativos, zonas juveniles y usos culturales.

Según el PP, el objetivo es convertir el edificio en “un motor de servicios, empleo y cohesión social”, capaz de fijar población y dar respuesta a las necesidades del municipio.

El Grupo Popular ha concluido reclamando “seriedad, transparencia y voluntad política real” para desbloquear la situación, y ha tendido la mano al resto de grupos para trabajar de forma conjunta.

“No estamos ante un debate político más, sino ante una necesidad urgente para Ágreda”, han afirmado.

Último pleno

Uno de los aspectos más contundentes de la comparecencia ha sido la denuncia pública de lo ocurrido en el último pleno ordinario, donde, según el Grupo Popular, se impidió la participación telemática de una concejala por motivos laborales, pese a estar recogido este derecho en el reglamento municipal.

El PP ha calificado esta actuación de “hecho gravísimo” y ha acusado directamente al alcalde de “vulnerar el derecho fundamental de participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución”.

En este sentido, el grupo municipal ha anunciado que se encuentra estudiando la interposición de acciones judiciales ante lo que consideran una actuación “arbitraria, injustificada y contraria a la legalidad”, al haberse impedido a una representante pública ejercer sus funciones.

Asimismo, han calificado lo ocurrido como una práctica “caciquista y excluyente”, propia de “una forma de gobernar que confunde las instituciones con intereses personales”.

Los populares también han denunciado la negativa del equipo de gobierno a convocar una reunión conjunta entre todos los grupos políticos para abordar el futuro de la residencia, lo que interpretan como “una falta total de voluntad de consenso”.

“Se rechaza el diálogo, se bloquea la participación y se sustituye la gestión por la confrontación”, han señalado