"Las bicicletas son para el verano", teatro en Ágreda

Jueves, 09 Abril 2026 14:13

Ágreda volverá a disfrutar el próximo sábado del teatro, con una obra incluida dentro de los Circuitos Escénicos de Castilla y León.

Será el próximo sábado, a las 20:00 horas, en "El Fuerte", con la obra “Las bicicletas son para el verano” a cargo de la compañía Ponte a la Cola Producciones

Esta exitosa obra de Fernando Fernán-Gómez habla sobre sus recuerdos de infancia durante la Guerra Civil española.

Las bicicletas son para el verano nos narra la vida cotidiana de una familia madrileña durante la Guerra Civil.

El hijo menor, Luisito, quiere una bici a cambio de aprobar la física, que ha suspendido.

Pero la difícil situación hará postergar el regalo más de lo esperado.

En este montaje, se intenta reflejar el ambiente social, político y económico de los años en los que la Guerra estaba presente en las calles, en las familias, en las casas.

Lo hacemos a través de familias, de personajes, normales de un edificio cualquiera de Madrid con distintas ideologías presentes, los antagonismos y conflictos, la muerte y la desesperación, pero también la esperanza de los niños que, ingenuos ellos, nunca se imaginaban que, en las ciudades, lugares donde no hay desiertos ni mucho campo, se pudieran producir esas guerras y batallas que leían en las novelas. Sin duda, una obra con la que transmitimos el absurdo de las guerras y la necesidad de que la Paz y el Respeto tienen que reinar en las sociedades.