Ágreda responde a representación de sainetes solidarios, con fines solidarios
En doble sesión, Ágreda ha respondido a la representación de los sainetes solidarios, cuya recaudación se destina a Cáritas con fines solidarios.
Crónica de Andrés J. Sanz Fernández
Como cada año, el Domingo de Resurrección, dentro del proyecto de Cáritas que tiene la parroquia de Ágreda, ha realizado un evento solidario para recaudar fondos para cumplir un objetivo concreto.
Una vez más el Grupo de Teatro “Aregrada” nos ha deleitado con una selección de divertidos sainetes.
Tuvieron lugar el domingo a las 17 horas y a las 19.30 horas en el teatro “El Fuerte”, organizados de forma conjunta con la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda y en beneficio de Cáritas.
Todos los asistentes han podido ser testigos de cómo jóvenes y no tan jóvenes se han unido por una causa solidaria.
Tal y como ha comenzado el acto, tras desearnos unas felices Pascuas de Resurrección, han explicado que el dinero recaudado con las entradas irá destinado a proyectos solidarios de Cáritas.
En las dos horas que ha durado el acto, ante un salón repleto de público, han podido reírse sin parar, disfrutar y adentrarse en cada una de las escenas.
Unos aportaban sus grandes dotes teatrales, otros sus divertidas jotas, también una canción junto a los tres sainetes, elegidos con buen gusto, exquisita caracterización, apropiada interpretación y como no, bajo la batuta de Alberto Blanco, párroco de la villa y persona totalmente entregada.
Solo puedo decir que muchísimas gracias a todos los que se han preocupado para que Ágreda sea un referente cultural en la comarca, una envidia para muchos pueblos y ciudades, demostrando que la unión todo lo hace posible y, en esta ocasión, buscando la solidaridad.
Seguid así, que con esfuerzo y tesón demostráis que es posible realizar grandes obras, pues muchas caras ya son conocidas de otros tantos actos en los que participáis.
Agradecemos también vuestra acogida siempre.
¡Enhorabuena y a por muchos otros proyectos!