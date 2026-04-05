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Cruz Roja y CyL Digital imparten cursos de entretenimiento digital en Ágreda

Cuarenta niños y jóvenes han disfrutado en Ágreda de los cursos de entretenimiento organizados por la asamblea comarcal de Cruz Roja y CyL Digital.

Los participantes han tenido los miércoles y jueves la posibilidad de aprender más sobre el entretenimiento y el ocio digital, en formaciones sobre el uso de apps de entretenimiento (podcast, prensa, televisión), fotografía y vídeo con móvil, Canva, redes sociales y herramientas de IA.

CyL Digital es un programa abierto a todos los ciudadanos de Castilla y León en el que se ofrecen actividades e iniciativas para sensibilizar, formar y asesorar a las personas en la aplicación de las tecnologías a su vida cotidiana.

Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León.

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