Noviercas celebra en abril XXIV edición de sus jornadas becquerianas

Domingo, 05 Abril 2026 07:57

Las jornadas becquerianas cumplirán su vigésimo cuarta edición en Noviercas el último fin de semana de abril, con un programa que volverá a recordar el legado de Gustavo Adolfo Bécquer.

Esta edición, organizada por el Ayuntamiento noviercano y la colaboración de la asociación Nueva Elevada, se abrirá el sábado 25 de abril, por la mañana, con la lectura de las rimas de Bécquer por los sitios emblemáticos del pueblo.

Por la tarde, el programa incluye el recital de voz y piano del tenor Roberto Redondo-Sainz y la pianista Natalia Laguens.

El tenor soriano Redondo-Sainz inició su carrera vocal en el coro de la Ópera de Oviedo mientras cursa estudios de Dirección.

Comenzó su formación en canto en el HKU Utrechts Conservatorium con Selma Harkink y Karin van der Poel. Se graduó del Máster en Interpretación en el Conservatori del Liceu de Barcelona en 2025 bajo la tutela de Carlos Chausson, interpretando Nemorino en L’elisir d’amore de Donizetti

Ha colaborado con los coros titulares del Gran Teatre del Liceu, Teatro Real, Ópera Nacional Neerlandesa, Ópera de Oviedo y FOC.

En la jornada del domingo, los noviercanos realizarán la ruta de senderismo "de los Ojos Verdes", siete kilómetros que terminará en la casa de la ermita de la Virgen del Remedio, donde se compartirá un vino español.

Las jornadas becquerianas están organizadas por el Ayuntamiento de Noviercas que las recuperó después de iniciar un grupo de profesores en 1988 un proyecto cultural sobre Bécquer.

Debió ser entre 1859 y 1861 cuando Bécquer llegó por primera vez a estas tierras; desde entonces y hasta 1868, Soria y la zona del Moncayo fueron lugar de reposo, fuente de inspiración y referencia literaria y pictórica para los hermanos Bécquer.

Fue uno de los estandartes de Romanticismo, viajó por toda España y se hizo eco de muchas historias populares que eran parte de la tradición oral.

La leyenda de "Los ojos verdes" se situa en la zona del Moncayo donde las protagonistas son las féminas o, más bien, los espíritus femeninos de las aguas.

Noviercas inauguró a finales de 2019 la casa en la que vivió el narrador y poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) junto su esposa y tres hijos.