La cofradía de la Vera Cruz de Ágreda da la bienvenida a cinco cofrades entrantes

Viernes, 03 Abril 2026 16:39

La cofradía de la Vera Cruz de Ágreda ha vivido este Viernes Santo un momento especial con la incorporación de cinco cofrades entrantes.

El hermano mayor de la Cofradía, Vicente Ruiz, ha resaltado que hacía muchos años que no tenían nuevos cofrades, en una cofradía formada por 25 hombres y 36 mujeres y que está trabajando para conseguir el reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional.

La cofradía se fundó en el año 1556 y su famoso traje, conocido como felipecuarto, está basado en la ropa que llevaba la comitiva que acompañaba al rey Felipe IV en sus visitas en Agreda a su consejera Sor María de Jesús.

“Es un traje único en España. No hay otro. No se puede ver ninguna otra cofradía con este traje”, ha subrayado.

Ruiz ha señalado la intención de la cofradía de seguir realizando actividades y creciendo, además de animar a los agredeños a acompañarles.

En este sentido ha avanzado que la próxima junta que realicen en la cofradía quiere empezar a planificar actividades para conseguir la declaración de fiesta de interés turístico nacional, un reconocimiento para el que ha pedido la participación económica de todas las instituciones.

La banda de tambores de la cofradía de la Vera Cruz ha salido a primera hora del Viernes Santo desde El Fuerte, junto con los hermanos de la cofradía, para recoger a los nuevos entrantes en sus domicilios.

Uno a uno han ido incorporándose a la comitiva Carlos López García, Juan Carlos Mihi García, Diego Bator Pelarda, Javier Bajo Sevillano, Alfredo Ruiz Marín y Alvaro Hernández Jiménez.

Todos juntos han dirigido sus pasos para la iglesia de San Juan Bautista, para comenzar la procesión que se encaminado hasta la parroquia con los estandartes de los apóstoles.

La cofradía de la Vera Cruz ha participado llevando el traje de gala de la época del rey Felipe IV, los alumbrantes, los romanos y la banda de tambores.

A las doce del mediodía, en la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, el delegado diocesano de Cofradías y Hermandades de Osma-Soria, José Damián Ferrero, ha pronunciado el pregón de las Siete Palabras.

De la comitiva ha formado parte el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

Previamente, siguiendo el protocolo, la comitiva se ha desplazado hasta la Casa Consistorial, donde ha recogido a la corporación municipal, encabezada por su alcalde, Jesús Manuel Alonso.

La procesión del Santo Entierro, a partir de las siete de la tarde, con los doce pasos de la Pasión, será la protagonista en la tarde del Viernes Santo.

Los agredeños han tenido ocasión en la noche del Jueves Santo de asistir a un nuevo acto que se suma a la Semana Santa, declarada de interés turístico regional. Ruiz ha recalcado la buena respuesta a esta presentación.

Por la tarde, la cofradía de la Vera Cruz mueve alrededor de 200 personas, para portar los pasos.

La parroquia ha organizado el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos en la puerta de la Virgen.