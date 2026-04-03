La Semana Santa trae programa especial en residencia de los Milagros de Ágreda

Viernes, 03 Abril 2026 14:46

La residencia Nuestra Señora de los Milagros, de Ágreda, dependiente de la Diputación de Soria, ha organizado un programa especial de actividades con motivo de la celebración de la Semana Santa.

Además de las celebraciones litúrgicas del Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo, han destacado otras actividades como la visita de los jóvenes que van a realizar la confirmación, el taller de repostería sobre la elaboración de uno de los dulces más tradicionales de estas fechas como son las torrijas y la visita de los Tambores y Bombos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda.

El propósito de todos los actos, además de mejorar el bienestar emocional de los residentes, y especialmente de las actividades en las que los mismos se implican activamente, es la promoción de un envejecimiento activo.

En el caso de las visitas intergeneracionales se persigue de manera destacada el desarrollo del sentido de pertenencia a la comunidad.