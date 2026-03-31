Presentación en Ágreda de libro que repasa 25 destinos de altura en España

Martes, 31 Marzo 2026 14:03

Eduardo Viñuales presentará el Sábado Santo en Ágreda su libro “Montañas de España, cuadernos de campo”, en el que repasa 25 destinos de altura en nuestro país.

La presentación será el próximo sábado, a las 18:30 horas, en el Salón del Palacio de los Castejón de Ágreda.

Se trata de una bonita guía de viaje donde está recogido, entre otros puntos de la geografía española, lo mejor de la Naturaleza del Moncayo y de los Picos de Urbión.

Este cuaderno de campo naturalista nos llevará de excursión, ladera arriba, por el corazón agreste de 25 destinos de altura de España, a cuál más hermoso y diferente: desde el pico volcánico canario del Teide a los valles glaciares de los Pirineos, pasando por las cumbres de Guadarrama, del macizo calizo de los Picos de Europa, de los "corrales" de Sierra Nevada... o de las sierras de Cazorla, el Moncayo o los montes astures de Somiedo.

En las páginas de este cuaderno de campo se recoge tanta belleza, tanta vida e historia natural que sólo la descubriremos si vamos en silencio, paso a paso, sin prisa...

Además, como cada domingo de Pascua el grupo de teatro Aregrada, bajo la dirección de Alberto Blanco. presentará una vez más los sainetes, una tarde de risas y canciones para pasar un buen rato.

Será el domingo 5 de abril, en sesiones de 17:00 y 19:30 horas, en el Teatro El Fuerte.