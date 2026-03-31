El MITECO concede ayuda a proyecto de empresa enclavada en Ólvega

Martes, 31 Marzo 2026 09:04

El MITECO impulsa la circularidad en el sector del plástico con ayudas por valor de 150 millones de euros para poner en marcha 115 nuevos proyectos. En Castilla y León se han aprobado cinco proyectos por 15.713.360 euros, uno de ellos en la provincia de Soria.

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado una nueva resolución correspondiente a la convocatoria de subvenciones para impulsar la economía circular en el sector del plástico, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los 115 proyectos beneficiarios recibirán ayudas por importe superior a los 150 millones, que logrará movilizar hasta 473 millones de inversión, entre fondos públicos y privados.

El MITECO ha destacado la gran demanda que ha tenido la convocatoria en el sector, con un elevado número de peticiones, lo que ha provocado que se aumentara la dotación inicialmente prevista, que era de 97,5 millones.

En esta línea, también ha destacado que entre los beneficiarios hay 12 proyectos para impulsar la investigación y desarrollo para el ecodiseño (3,05 millones) y cuatro proyectos de digitalización para innovar en materia de procesos y organización que repercutan en una mayor circularidad (2,56 millones).

Los proyectos propuestos están repartidos en catorce comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla–La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia.

En Cataluña se desarrollará el proyecto con mayor presupuesto (41 millones) entre fondos públicos y privados.

En Castilla y León se han seleccionado cinco proyectos, con una ayuda concedida de 15.713.360,67 euros.

Hay dos proyectos de empresas de Valladolid, por 630.976 euros; un proyecto de Salamanca (4.231.654,35 euros), un proyecto de Soria (4.425.905,00 euros) y un proyecto de Segovia (6.424.825,32 euros).

PROYECTOS EN CASTILLA Y LEÓN

RECICLAJE CIRCULAR GUIJUELO S.L. SA EXP/P/2024/00010 Transformación Sostenible de Residuos Plásticos a través de reciclaje químico para una Economía Circular 4.231.654,35 euros. Guijuelo (Salamanca)

NIBILIUM IMPORT-EXPORT SL EXP/P/2024/00016 Innovación en el reciclaje de bolas de Golf que permitirá transformar residuos en nuevos productos impulsando convertir a Europa en un líder exportador sostenible en la industria del Golf. 4.425.905,00 euros. Olvega (Soria)

ORTHOPRINT3D SL EXP/P/2024/00026 Implantación de un nuevo modelo de negocio de fabricación local, circular y digital de las plantillas a medida en el sector ortoprotésico. 269.483,50 euros. Valladolid

SOSTENPLAS EXP/P/2024/00148 Instalación de un sistema innovador de separación y extrusión de residuos plásticos para obtener granza reciclada de alta calidad Valverde del Majano (Segovia). 6.424.825,32 euros.

ABN PIPE SYSTEMS SLU EXP/P/2024/00153 Transformación de las líneas productivas de ABN para contribuir en la economía circular de sus productos y la sostenibilidad medioambiental de sus procesos 361.492,50 euros. Valladolid.