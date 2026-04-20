Presentado en el Senado estudio sobre percepción de avances en la España Rural

Lunes, 20 Abril 2026 16:32

Next Educación ha presentado en el Senado el VI Estudio sobre la ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural en el año 2025-2026’. Nueve de cada 10 encuestados considera que la España urbana no reconoce a la España rural. M ayor presencia mediática y conciencia social, los avances más reconocidos

“Todos los españoles deben tener las mismas obligaciones, derechos y oportunidades, vivan en la España urbana o en el rural”, ha asegurado el vicepresidente Primero del Senado, Javier Maroto.

Según su percepción, “cualquier español que vive en las grandes ciudades de España siempre parece que tiene la posibilidad de tener unas ventajas o unas oportunidades adicionales, a aquellos otros españoles que viven en el rural”.

Asimismo, ha destacado que se trata de “un debate no terminado y esta edición del estudio es una prueba de ello porque hay asuntos pendientes”. (Ver Estudio y presentación en www.nexteducacion.com).

El acto ha contado con la presencia del secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, quien ha subrayado que “se ha frenado la sangría demográfica. Municipios como Soria, Teruel y Cuenca, que siempre se encontraban en pérdida demográfica, en este momento no lo están” y que “el 40 por ciento de municipios de menos de 5.000 habitantes han crecido”.

También ha asegurado que se han producido mejoras en el ámbito de la conectividad “en el año 2018 la brecha digital era del 38 por ciento, España hoy es un país conectado al 90 por ciento de sus territorios”.

Asimismo, han participado en el encuentro representantes de la administración provincial y local, de jóvenes y emprendedores rurales, Red de Periodistas Rurales y diversas entidades.

Más de 650 líderes y representantes de diputaciones, ayuntamientos, entidades, periodistas, plataformas, jóvenes y emprendedores fueron consultados de forma anónima en la investigación elaborada por la Cátedra Estrella Galicia Desarrollo Rural de Next Educación, en colaboración con Fundación AXA.

Avances

Según la sexta edición del estudio, más de la mitad de los encuestados (55,48 por ciento) percibe avances en la España Rural, de los cuales, un 17 por ciento cree que son significativos (casi siete puntos más que en el estudio anterior).

De ellos, poco más del 38 por ciento admite que ha habido mínimos avances (tres puntos menos que la anterior); un 23 por ciento aprecia que seguimos igual (tres puntos menos que el anterior); y un 22 por ciento cree que estamos peor, resultado similar que en el pasado estudio.

Los pasos más positivos son la mayor presencia mediática del problema y la conciencia social, aunque existe una opinión generalizada de que la España urbana no reconoce suficientemente el esfuerzo rural (un 91%).

Casi un 67 por ciento no está de acuerdo con la política del Gobierno frente al Reto Demográfico, y un 90 por ciento considera que un Pacto de Estado por la Repoblación es imprescindible para superar los problemas del medio rural.

Según Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I “se necesita un gran pacto de estado, por encima de ideologías, se necesita un marco formativo específico para el mundo rural”.

La descoordinación entre administración y la lentitud burocrática son los principales obstáculos que dificultan el avance.

Isaac Claver Ortigosa, alcalde de Monzón (Huesca) ha señalado que “la excesiva burocracia que tenemos afecta a desarrollar cualquier actividad en el medio rural”.

Además, las oportunidades laborales y el acceso a la vivienda, continúan siendo las grandes demandas para la recuperación de la España rural.

Respecto al programa ‘Conéctate 35’ del Gobierno sigue siendo un desconocido para el 45% de los encuestados, una cuestión que aumenta en diez puntos con respecto al año pasado.

Por otro lado, el 66% considera que la Inteligencia Artificial es útil para el desarrollo rural, pero al mismo tiempo, un 87% de los encuestados se mantiene preocupado por la brecha digital.

Los bares (47%) y la Guardia Civil (45%) son percibidos como las instituciones más firmes en el territorio para la España rural. Muy de cerca le sigue la farmacia rural (42%).

No obstante, los servicios básicos que más retroceden son los comercios, las entidades financieras (ambos con un 60%) y la atención médica (58%).

En este sentido, más de la mitad de los encuestados (57%) afirma que ha recurrido a seguros privados para cubrir servicios básicos.

Respecto a los fondos Next Generation, el 46% opina que están jugando un papel fundamental para el desarrollo rural, sin embargo, el mismo porcentaje asegura que no los ha solicitado.

El 70 por ciento de los encuestados asegura que se informa a través de medios de comunicación rurales (aumenta en 12 puntos con respecto al estudio anterior).

Además, repunta la valoración positiva de los medios de comunicación, ya que un 52 por ciento cree que sí hay una mejora de atención hacia el medio rural, mientras que sólo un 16 por ciento cree que no ha habido una mejora de atención (ocho puntos menos que el año pasado).

El 96 por ciento de los encuestados siguen considerando el medio rural como imprescindible para la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático.

De igual manera, la despoblación se sigue identificando como una de las causas generadoras de incendios por el 81%.

Por su parte, Natalia Corbalán Romera, portavoz de SOS Rural, ha reivindicado que “los suelos agrarios nunca deben ser moneda de cambio, sino bienes dignos de una protección”.

Para atraer a los jóvenes al territorio, el 85 por ciento de los encuestados considera la falta de empleo el mayor problema. Al igual que el 80 por ciento señala que es necesario que se facilite el acceso a la vivienda como aliciente.

Además, el 65 por ciento considera que el programa Erasmus Rural es una herramienta eficaz para fijar población joven a largo plazo.

Por su parte, los emprendedores denuncian burocracia excesiva (73%) y falta de apoyo de la Administración (53%) como las principales trabas para emprender en el rural.

Cerca de un 62 por ciento de los encuestados no se ha beneficiado del programa Kit Digital y/o Consulting de Red.es, y un 20% desconoce lo que es.

También, se aprecia un cambio de tendencia con respecto a la percepción de igualdad de género, ya que un 58% considera que no hay las mismas oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres en el medio rural. El año pasado, la percepción era positiva con un 52%.