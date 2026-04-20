Siete de cada 10 aficionados ven el fútbol en bares

Lunes, 20 Abril 2026 12:31

Ver el fútbol en España sigue siendo, ante todo, una experiencia compartida, según refleja el estudio realizado por Mega Casino, que revela que el 80,6 por ciento de los aficionados prefiere ver los partidos con amigos, mientras que el 77,1 por ciento opta por hacerlo en bares, consolidando estos espacios como el principal punto de encuentro para seguir la competición.

Frente a esta tendencia, el consumo individual sigue siendo minoritario: sólo un 19,4 por ciento de los encuestados ve los partidos en casa, y apenas un 2,9 por ciento afirma hacerlo en solitario, lo que confirma el carácter social del fútbol en España, incluso en un contexto marcado por el auge del consumo digital y las plataformas de streaming.

El estudio pone de manifiesto que el bar sigue siendo el escenario favorito para vivir los partidos, muy por delante de otras opciones como las fan zones o los eventos organizados, que apenas registran un 2,3% de preferencia.

Estos datos evidencian que el fútbol continúa siendo uno de los principales motores de socialización en España, donde el ritual de reunirse, comentar la jugada y celebrar los goles forma parte esencial de la experiencia.

En este contexto, Mega Casino ha impulsado una campaña centrada en los bares como espacios clave para la afición, poniendo en valor su papel como punto de encuentro y dinamizador del ocio colectivo.

La iniciativa busca identificar y dar visibilidad a aquellos locales donde el fútbol se vive con mayor intensidad, generando conversación en torno a la experiencia compartida del deporte.