Latorre constata avances en ampliación del observatorio astronómico de Borobia

Viernes, 17 Abril 2026 15:47

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado hoy Borobia para conocer sobre el terreno la evolución del proyecto de ampliación del Observatorio Astronómico El Castillo.

Ha estado acompañado por el alcalde del municipio, José Javier Gómez Pardo.

La visita ha permitido comprobar el estado de una actuación estratégica para reforzar la oferta científica, educativa y turística de la localidad y del conjunto del Moncayo Sur.

Las obras marchan según lo previsto y mantienen intacta su vocación de consolidar a Borobia como uno de los enclaves de referencia del astroturismo en la provincia.

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) “Borobia, Cielo y Naturaleza”, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation EU. Dentro de esta intervención, la ampliación y modernización del observatorio contempla una inversión de 640.432 euros para el edificio que acogerá el planetario y otros 100.609 euros para las instalaciones de ventilación y climatización vinculadas al Eje 2.

La actuación se apoya además en una financiación global de 1.440.000 euros para el conjunto del PSTD, orientado a reforzar la oferta turística sostenible de la comarca.

La Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) desempeña un papel central en este proceso.

La entidad pública ha impulsado distintas fases de la actuación.

Así, licitó en 2025 las obras de albañilería del complejo por 90.495 euros.

Ya en enero de 2026 adjudicó por 18.574 euros el suministro de equipos de climatización y ventilación para el Observatorio-Planetario, una intervención destinada a dotar al futuro espacio de condiciones adecuadas de confort y funcionamiento.

Sistema de proyección

A ese itinerario de ejecución se ha sumado ahora una nueva actuación promovida por el Ayuntamiento de Borobia: la licitación del sistema de proyección del futuro planetario por 118.000 euros.

Este contrato permitirá dotar a la instalación de un sistema de proyección 4K RGB para cine 360 grados, adaptado a una cúpula semiesférica de 9,5 metros de diámetro, así como de sonido envolvente, equipamiento informático específico y los elementos necesarios para su montaje y puesta en marcha.

La sala dispondrá de 60 butacas, lo que permitirá ampliar la capacidad divulgativa y educativa del complejo astronómico.

La visita del subdelegado ha servido también para subrayar el valor singular de Borobia como destino vinculado a la observación del cielo nocturno.

La localidad cuenta con el reconocimiento de Municipio Starlight desde 2022, un aval que refuerza la proyección de un proyecto concebido para atraer actividad durante todo el año, diversificar la economía local y aprovechar uno de los recursos más distintivos del municipio: la calidad de su cielo.

La relevancia de esta infraestructura adquiere una dimensión aún mayor ante la secuencia excepcional de eclipses solares que podrá verse desde España entre 2026 y 2028. “El Trío Ibérico”, como denomina a esta serie el Instituto Geográfico Nacional, incluye el eclipse total del 12 de agosto de 2026, el eclipse total del 2 de agosto de 2027 y el eclipse anular del 26 de enero de 2028, tres hitos astronómicos de primer nivel que colocarán a España en el centro de atención de la comunidad científica, de los aficionados a la astronomía y del turismo especializado de numerosos países.

En ese escenario, Soria parte de una posición privilegiada. Soria ocupará una posición central en la línea de sombra del eclipse total de 2026, que superará 1 minuto y 40 segundos de totalidad en gran parte de su territorio y que la provincia reúne además cielos limpios, oscuros y transparentes, junto a una infraestructura astronómica ya reconocida.

Todo ello anticipa la llegada de miles de visitantes y refuerza el papel de Borobia como uno de los grandes referentes provinciales del astroturismo, llamada a actuar como puerta de entrada a una experiencia que unirá ciencia, divulgación, paisaje y desarrollo económico en el medio rural.

PSTD “Borobia, cielo abierto”

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos “Borobia, Cielo y Naturaleza” constituye una actuación integral orientada a ampliar y mejorar la oferta turística natural y sostenible del municipio y de su entorno.

El proyecto parte de recursos ya acreditados, como la calidad del cielo nocturno y el valor natural y paisajístico del entorno, y se estructura en cuatro ejes: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.

La ayuda asignada al PSTD fue concedida por el Ministerio de Industria y Turismo en el marco del PRTR.

En el ámbito del astroturismo, el PSTD contempla no solo la ampliación del observatorio mediante un edificio anexo que albergará el planetario y una sala multiuso, sino también otras actuaciones destinadas a reforzar la experiencia turística y divulgativa de Borobia.

Entre ellas figuran la creación de un portal web y una aplicación móvil de promoción turística, la implantación de señalización inteligente, un sistema de venta de entradas para el observatorio y acciones de marketing digital.

Este planteamiento sitúa al Observatorio-Planetario dentro de una estrategia más amplia que aspira a consolidar a Borobia como destino de referencia en turismo científico y de naturaleza.