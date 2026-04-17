Nuevas jornadas de Escape Room en el palacio de los Castejón, en Ágreda

Viernes, 17 Abril 2026 15:42

El Palacio de los Castejón, uno de los monumentos de Ágreda más visitados, acogerá este sábado nuevas jornadas de Escape Room en sus mazmorras.

El Ayuntamiento de Ágreda ha previsto este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, nuevas jornadas, con diferentes horarios, de Escape Room en las mazmorras de este palacio.

El precio se ha establecido en 30 euros por grupo, integrado de 3 a 5 personas.

El Palacio de los Castejón ha sido utilizado a lo largo de siglos para los más variados fines.

Sus dependencias albergaron en su día los juzgados, el cuartel de la Guardia Civil y fue también prisión.

No será este fin de semana la primera ocasión en el que las mazmorras se promocionan con escapes room.

Las dependencias se encuentran musealizadas y paneles informativos explican al visitante la historia de esta prisión y sus prisioneros.

Los presos provenían de lugares cercanos como Beratón, Aldealpozo, Ólvega, San Felices, Noviercas y Ágreda y cumplían condena, en su mayor parte de entre 15 y 20 días, relacionadas sobre todo con peleas por fincas o ganado y pequeños hurtos

(Información e inscripciones en la Oficina de Turismo).

Por otra parte, el sábado 18 de abril, en el Salón del Centro Cívico, desde las 15:30 horas, se disputará el campeonato de guiñote organizado por la Asociación de la Juventud de Ágreda