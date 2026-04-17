Tesis doctoral sobre industria de reuniones y trufa negra, defendida en Campus de Soria

Viernes, 17 Abril 2026 16:13

Víctor Hernández Andrés, perteneciente al Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias empresariales y del Trabajo, ha defendido en el Salón de Grados del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid su tesis doctoral, un trabajo de investigación que explora la intersección entre la industria de las reuniones y el sector de la trufa negra.

Bajo el título "El turismo de negocios. Un análisis para el desarrollo competitivo en el sector de la trufa negra", analiza cómo la industria de las reuniones, un segmento del turismo que ha emergido en las últimas décadas como un motor económico para muchas ciudades destino generando empleo y atrayendo inversión, está siendo aprovechado por el sector de la trufa negra mediante los eventos especializados Trufforum, diseñados para profesionales del sector y entusiastas de la truficultura.

Esta investigación, analiza cómo los eventos de negocios especializados Trufforum, pueden contribuir al desarrollo competitivo de territorios como el soriano, fuertemente vinculados con el conocido como “diamante negro”.

El estudio se conforma en varios objetivos específicamente delimitados.

En primer lugar, analizar la evolución de la producción científica, así como el mapeo de la estructura cognitiva y la identificación de tendencias de la investigación académica de la industria de las reuniones.

En segundo lugar, explorar qué patrones identificados en este segmentodel turismo se encuentran en el sector trufero así como explicar el papel de dichos eventos desde la perspectiva del trufiturismo y la truficultura.

Finalmente, la investigación busca constituirse en una herramienta práctica para que las partes interesadas del sector optimicen sus estrategias de gestión y promoción mediante el desarrollo de este tipo deactividades profesionales características del turismo de negocios.

Para abordar estas cuestiones, la tesis adoptó un enfoque metodológico mixto secuencial explicativo (DEXPLIS), que combina un análisis bibliométrico en una primera inicial, para a continuación aplicar un análisis cuantitativo de alcance exploratorio así como técnicas cualitativas bajo la Teoria Fundamentada en un contexto de "living lab" de un panel de expertos.

Esta metodología permitió extraer los patrones generales en la industria de reuniones y analizar su convergencia específica en el sector trufero a través de los eventos Trufforum acaecidos en Nueva York y Teruel.

El primer paso consistió en una revisión exhaustiva de la literatura académica sobre el turismo MICE, lo que ayudó a identificar tendencias globales y temáticas emergentes.

A continuación, la investigación aplicó un modelo de redes neuronales artificiales el eventode Nueva York, buscando identificar qué patrones previamente identificados en la industria de las reuniones confluían para el sector trufero.

Finalmente, los hallazgos se contrastaron con las sesiones interactivas desarrolladas en el evento de Teruel a través de un panel de expertos internacionales con el objetivo de profundizar y explicar el conocimiento obtenido en las fases previas del estudio.

Resultados y conclusiones

Los resultados de la investigación fueron claros y alentadores para el sector.

Se confirmóuna convergencia clara entre la industria de las reuniones y el sector trufero.

En concreto, se ha identificado que estos eventos articulan al sector en tres grandes dimensiones.

La primera es la dimensión trufiturística, impulsando la diversificación del producto turístico en torno a la trufa negra.

De esta manera se busca ampliar el alcance y las líneas de negocio de un producto tradicionalmente vinculado a la gastronomía, pero con un enorme potencial en relación con las experiencias turísticas vinculadas al producto, el territorio y su cultura.

La segunda es la dimensión es la truficultora, que busca y favorece el intercambio de conocimientos en torno a la producción de la trufa negra, buscando la colaboración y la investigación para la expansión y mejora de las prácticas de producción trufera entre todos los agentes del sector.

La tercera es una dimensión formadora que articula e integra las dos anteriores y contribuye a través de estos eventos especializados a la profesionalización de toda la cadena de valor del sector en una estrategia desarrollo a largo plazo.

La tesis concluye que los eventos especializados en trufa negra representan una estrategia integral para el crecimiento sostenible del sector. Basándose en el desarrollo del trufiturismo y la truficultura, funcionan como plataformas de conocimiento, capacitación profesional y promoción territorial.

Se recomienda su integración en planes de desarrollo a largo plazo, para consolidar un modelo de crecimiento competitivo que combine turismo, gastronomía y producción agrícola de alto valor añadido.

El trabajo de Víctor Hernández Andrés se convierte así en una referencia pionera en un campo donde la investigación académica era escasa.

La combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, junto con un enfoque aplicado y práctico, ofrece a gestores, productores y responsables turísticos una herramienta valiosa para fortalecer el sector de la trufa negra, mientras se potencia la educación y la innovación en turismo de negocios.

Con esta tesis, se explicita cómo el turismo de reuniones además de ser un fenómeno urbano y corporativo puede convertirse en un motor de conocimiento, desarrollo regional y sostenibilidad para regiones con características singulares como la soriana, así como servir de base para la transferencia conocimiento y ejemplo a seguir para otros sectores productivos rurales.