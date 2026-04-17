ASPACE Soria apela a apoyo ciudadano para impulsar “La voz del paciente”

Viernes, 17 Abril 2026 11:43

La asociación ASPACE Soria ha sido seleccionada para participar en la iniciativa solidaria “La voz del paciente”, impulsada por Cinfa. Ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para recabar apoyos que permitan hacer realidad su proyecto.

El programa, que reconoce y financia iniciativas de asociaciones de pacientes de toda España, destinará ayudas económicas a los proyectos más votados por el público.

En este contexto, ASPACE Soria busca movilizar a la sociedad para conseguir el mayor número de votos posible y poder desarrollar su propuesta, orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo.

El proyecto presentado por ASPACE Soria tiene como objetivo a través del teatro, las personas participantes desarrollan su comunicación, expresión emocional y habilidades sociales, ganando confianza en sí mismas y reforzando su autonomía.

El trabajo en grupo fomenta la cooperación, el respeto y el sentimiento de pertenencia, mientras que la creatividad y el juego escénico estimulan la memoria, la atención y la coordinación.

Además, el teatro permite romper barreras y prejuicios, mostrando a la sociedad las capacidades, talentos y potencial de las personas con discapacidad.

Este proyecto no solo mejora su bienestar emocional y calidad de vida, sino que impulsa una comunidad más justa, diversa y sensible.

Desde la entidad destacan que “el apoyo de la ciudadanía es fundamental para poder llevar a cabo iniciativas como esta, que tienen un impacto directo en el bienestar diario de las personas a las que acompañamos”.

Las votaciones están abiertas al público y cualquier persona puede participar de forma sencilla a través de la plataforma online de Cinfa. Cada voto supone una oportunidad real de que este proyecto se convierta en una realidad.

ASPACE Soria anima a la ciudadanía, instituciones y tejido empresarial a sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir con su voto a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.

¿Cómo votar?

Las personas interesadas pueden apoyar el proyecto accediendo al siguiente enlace:

https://lavozdelpaciente.cinfa.com/admin/s-23996