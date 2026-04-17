ASPACE Soria apela a apoyo ciudadano para impulsar “La voz del paciente”
La asociación ASPACE Soria ha sido seleccionada para participar en la iniciativa solidaria “La voz del paciente”, impulsada por Cinfa. Ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para recabar apoyos que permitan hacer realidad su proyecto.
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El programa, que reconoce y financia iniciativas de asociaciones de pacientes de toda España, destinará ayudas económicas a los proyectos más votados por el público.
En este contexto, ASPACE Soria busca movilizar a la sociedad para conseguir el mayor número de votos posible y poder desarrollar su propuesta, orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo.
El proyecto presentado por ASPACE Soria tiene como objetivo a través del teatro, las personas participantes desarrollan su comunicación, expresión emocional y habilidades sociales, ganando confianza en sí mismas y reforzando su autonomía.
El trabajo en grupo fomenta la cooperación, el respeto y el sentimiento de pertenencia, mientras que la creatividad y el juego escénico estimulan la memoria, la atención y la coordinación.
Además, el teatro permite romper barreras y prejuicios, mostrando a la sociedad las capacidades, talentos y potencial de las personas con discapacidad.
Este proyecto no solo mejora su bienestar emocional y calidad de vida, sino que impulsa una comunidad más justa, diversa y sensible.
Desde la entidad destacan que “el apoyo de la ciudadanía es fundamental para poder llevar a cabo iniciativas como esta, que tienen un impacto directo en el bienestar diario de las personas a las que acompañamos”.
Las votaciones están abiertas al público y cualquier persona puede participar de forma sencilla a través de la plataforma online de Cinfa. Cada voto supone una oportunidad real de que este proyecto se convierta en una realidad.
ASPACE Soria anima a la ciudadanía, instituciones y tejido empresarial a sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir con su voto a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.
¿Cómo votar?
Las personas interesadas pueden apoyar el proyecto accediendo al siguiente enlace:
https://lavozdelpaciente.cinfa.com/admin/s-23996