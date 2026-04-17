El CEDER-CIEMAT sitúa a Soria en centro europeo de redes eléctricas del futuro

Viernes, 17 Abril 2026 11:37

El Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER) del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), en Lubia, ha acogido esta semana la Asamblea General del proyecto europeo THEUS.

Durante los días 15 y 16 de abril, expertos e investigadores de distintos países se han reunido en las instalaciones sorianas para revisar el estado de este trabajo común, centrado en el diseño y validación de las redes eléctricas del futuro en Europa.

La cita ha situado a Soria en un foro científico y técnico de primer nivel en un ámbito decisivo para la transición energética, según ha resaltado la Subdelegación del Gobierno de Soria en un comunicado.

Más allá de las sesiones de planificación, el protagonismo recayó en la microrred eléctrica del CEDER.

Este sistema es único por su capacidad de trabajar con corriente continua, una tecnología clave para reducir las pérdidas de energía y facilitar la conexión de paneles solares y vehículos eléctricos.

Durante la visita a la planta, los miembros del proyecto destacaron la calidad de las infraestructuras del centro soriano, que funciona como un laboratorio real donde se prueban las tecnologías que pronto llegarán a todos los hogares europeos.

Un paso hacia la neutralidad climática

La celebración de este evento refuerza el papel del CEDER-CIEMAT no solo como un motor de innovación tecnológica, sino también como un embajador de la provincia de Soria en el mapa de la ciencia europea.

El proyecto THEUS, que se prolongará hasta 2027, seguirá contando con el sello soriano en el desarrollo de redes más inteligentes y resistentes frente al cambio climático.