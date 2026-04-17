Coral de Soria: 50 años unidos por la pasión por la música

Viernes, 17 Abril 2026 16:11

La Coral de Soria está de celebración este año. Cumple cinco décadas de trayectoria musical. Sesenta miembros le dan vida, con sus voces. La pasión por la música les une.

Aunque la música coral comenzó a tomar forma en la Edad Media dentro de la Iglesia católica, con el desarrollo del canto gregoriano en los monasterios durante los siglos IX y X, los primeros indicios se remontan a las civilizaciones antiguas, como la griega y romana, donde los coros participaban en ceremonias religiosas y festivales.

Muchos siglos después, la Coral de Soria sigue el legado de esta tradición. Este mes de mayo celebrará su 50 aniversario.

“La Coral ha tenido sus baches, como todo, pero aquí estamos”, ha señalado el actual presidente de la Coral de Soria, Nacho García Ruiz, que ha recordado que la asociación se puso en marcha gracias a cuatro personas que decidieron juntarse, de la mano del padre José, en 1976.

La Coral echó a andar con 25 socios y ahora tiene 64.

En estos últimos años se ha mantenido el número, todo un logro que ha permitido que tenga estabilidad.

“Cada uno somos de un oficio y tenemos nuestras ilusiones, pero nos une la música y una muy especial: trabajando en equipo, nadie puede destacar más que otro. El que puedas evadirte de tus trabajos y de tus historias personales, y vengas a los ensayos, durante todo el año, excepto en verano”, ha resaltado.

El 9 de mayo es la fecha elegida para conmemorar el 50 aniversario, con un concierto en el Conservatorio de Música, incluido en un programa donde también se podrá disfrutar, el 16 de mayo, de un concierto del Orfeón Burgalés de niños, que cantarán junto con Voces Blancas, de la Coral.

El presidente ha señalado que la coral interpreta música muy variada y en varios idiomas. “Hemos cantado de todo, desde ópera a zarzuela hasta canciones de Alaska o Miguel Rios”, ha señalado.

Los 50 años

Marta López Condado es la directora de la Coral de Soria. Se reconoce enamorada de la música y de los coros en especial. Siempre le ha gustado la música. Y cuando empezó a acercarse a este mundo lo hizo cantando en la Coral de Soria.

La directora que había se marchó y le dijo que si podía sustituirla. Estuvo al frente desde 2002 y después ella misma se marchó, con una beca, a seguir formándose en Alemania, para estudiar la carrera de dirección, donde también hizo el máster en dirección de coros.

Cuando regresó a Soria, volvió a tomar el relevo del que era hasta entonces director, que se trasladó a Valladolid.

López ha señalado que para cantar sólo hay que tener ganas e ilusión. Y luego hay que trabajar.

“Hay gente que tiene un don más de nacimiento, que le es más fácil. Pero todo con trabajo se consigue”, ha resaltado.

El ser un grupo aminora la posible vergüenza que puede tener el debutante en la Coral cuando hay que realizar un concierto para el público. El coro está formado por sesenta personas.

“Hacer música en conjunto siempre es una gozada, un disfrute, un compañerismo y una manera de subir al escenario muy divertida”, ha resaltado.

López, como responsable de la dirección provincial, elige los repertorios.

“Elijo lo que mejor le viene al coro, siempre contando con el grupo que tengo. Son gente aficionada pero con muchas ganas de trabajar y siempre ponemos retos un poquito más altos para irnos superando año a año con los repertorios y trabajo que hacemos”, ha subrayado.

La directora ha señalado que los miembros de la Coral llevan bien la dedicación. Son dos sesiones en dos días de la semana, en la planta baja del colegio de Los Escolapios, afinando la voz y las composiciones. Y además, a sus casas, se llevan “deberes”, grabaciones para estudiar siempre en función de las posibilidades de cada uno.

“Por supuesto esto es un hobby y se entiende y se respeta, pero la gente viene con ilusión y con ganas de mejorar. Y de esa manera es como se consiguen los resultados”, ha reiterado.

A pesar de la pandemia, la Coral de Soria se mantuvo activa, trabajando on line, y que sirvió como una buena medicina para combatir el enclaustramiento que supuso el Covid 19.

“Ha sido un coro que no ha perdido miembros y ahora mismo está ganando gente nueva que quiere entrar”, ha resaltado.

María José Gómez, con sus ochenta y pocos años, ha vivido como protagonista buena parte de la trayectoria de la Coral de Soria. Entró hace 46 años y sigue con la misma ilusión. “Soy melómana, me encanta la música. Lo he mamado: mis padres, que eran aficionados, cantaban duetos de zarzuelas casi todos los días” ha recordado.

Manuel Almazán, uno de los miembros con menos tiempo en la Coral, decidió dedicar su tiempo libre a hacer una de las cosas que le gustan más en esta vida, que es cantar. Además la Coral sirve para hacer algo por los demás, ya que la agrupación musical apoya causas solidarias.

“No sé si lo hago bien o mal, pero aquí me encuentro satisfecho y he encontrado una energía especial no solo ensayando. Y además notó que lo transmitimos. En la Coral hay voces privilegiadas. En los ensayos a veces cierro los ojos y escuchó a los demás”, ha recalcado.

Pablo Sanz, director de la Coral de Soria durante catorce años en dos periodos, ha reconocido que la afición a la música, en su caso, es “genética”. Lo lleva en el ADN por su madre, una gran aficionada a la música.

“En mi casa se cantaba siempre. Mi hermano es músico, mis hijos son músicos”, ha recordado.

Lleva cantando más de dos décadas en la Coral de Soria. “Entró mi hija como directora de la Coral y me dijo que me iba con ella. Y aquí estamos”, ha resaltado.