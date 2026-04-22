Vandalizan con pintadas mobiliario urbano de la Dehesa, en Ágreda

Miércoles, 22 Abril 2026 08:28

El Ayuntamiento de Ágreda ha solicitado colaboración para conocer a autor o autores que han vandalizado el parque de la Dehesa, con pintadas.

En la Villa de las Tres Culturas han aparecido pintadas, sobre todo en el Parque de la Dehesa, en diferentes elementos del mobiliario urbano.

La corporación agredeña ha recordado que este tipo de actos causan daños y afectan a un espacio que es de todos y que se utilizan para convivir, pasear y disfrutar.

“Solicitamos la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre el autor o autores de lo ocurrido. Si has visto algo o tienes algún dato que pueda ayudar a identificar a los responsables, por favor ponte en contacto con la policía municipal”, ha apuntado.

El Ayuntamiento de Ágreda ha reiterado que entre todos se puede cuidar y mantener el entorno en buenas condiciones