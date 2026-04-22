Tierras Altas imparte curso de monitores astronómicos Starlight

Miércoles, 22 Abril 2026 08:06

Durante la pasada semana se ha celebrado en la sede de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria un curso de Monitores de Astroturismo que ha sido impartido por la Fundación Starlight, organismo creado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Esta formación se enmarca en las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La huella de la Trashumancia”, financiado en el marco del Componente 14-Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- Next Generation EU.

Desde el lunes 13 al sábado 18 de abril se ha desarrollado en las instalaciones de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria este curso de capacitación de monitores en astroturismo, a lo largo de 60 horas distribuidas en distintas clases teórico- prácticas en sesiones de mañana, tarde y noche. La parte teórica se la impartido en el salón de Plenos de la Mancomunidad de Tierras Altas en la localidad de San Pedro Manrique y la parte práctica en el entorno de esta localidad que, al igual que el resto de la comarca, goza de un cielo nocturno de excepcional calidad.

Las materias que se han impartido se han dividido en dos módulos, uno de astronomía y otro de astroturismo, con materias tan variadas como la historia de la astronomía, mecánica celeste, el sistema solar, parámetros de calidad del cielo, origen del universo y cosmología, fundamentos de relatividad, instrumentación astronómica, astrofotografía, manejo de telescopio y planetario, conducción de grupos de noche…

En el curso han participado 35 personas relacionadas profesionalmente con el sector servicios, 8 de ellas de la comarca de Tierras Altas, 11 del resto de la provincia y las otras 16 de diferentes zonas de España como Teruel, Galicia, Tenerife, la Rioja y Madrid.

Se ha enmarcado dentro de una acción del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos vinculada a acciones de atracción de nuevos emprendedores.

Conscientes de la riqueza que supone disponer de un cielo limpio de contaminación atmosférica y lumínica, lo que permitió que Soria fuera declarada primera provincia Reserva Starlight, desde la Mancomunidad se quiso ir un paso más allá y tras un estudio de este recurso cuyas conclusiones fueron totalmente positivas, se logró la certificación de la comarca como Destino Turístico Starlight.

El siguiente paso casi obligado era formar a los profesionales del turismo que forman parte de este territorio o alrededores, propietarios de alojamientos y de empresas de turismo activo, guías de turismo o naturaleza, técnicos de Ayuntamientos u otras administraciones con competencia en temas turísticos y profesionales o amateurs del astroturismo y la divulgación científica que ven en este campo una vía de emprendimiento.

El turismo de las estrellas es un segmento emergente de la industria turística que, no sólo tiene un valor cultural y económico en sí mismo, sino que significa un elemento de movilización para otras actividades e instalaciones en zonas que, a pesar de tener en la naturaleza su valor principal, necesitan ampliar su oferta e implantar factores de dinamización para su economía.

En estos momentos, además, se da la circunstancia sobrevenida del acontecimiento planetario de este verano, el eclipse de sol que sucederá el 12 de agosto, así como los que tendrán lugar con menor impacto los dos años próximos.

Esto hacía necesario capacitar a las personas que pudieran estar interesadas en los conocimientos mínimos para poder divulgar conocimientos sobre el Universo, divisado éste a simple vista o con sencillos instrumentos de observación, y concienciar sobre la importancia de conservación de un cielo nocturno de calidad.

La valoración por parte de los asistentes ha sido mayoritariamente de gran satisfacción, tanto por la calidad de los contenidos, como por los profesores que los han impartido, algunos de la talla de Rafael Bachiller, astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional, Susana Malón, física y experta en auditorias lumínicas o Antonia Varela, astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias y directora de la Fundación Starlight.