Villar del Río acogerá V edición de Feria Micológica de Tierras Altas

Miércoles, 15 Abril 2026 14:09

Por quinto año consecutivo, la comarca de Tierras Altas celebrará la Feria Micológica del 15 al 17 de mayo, que este año acoge Villar del Río, buscando potenciar los recursos de la comarca noreste de Soria y la producción micológica de primavera, en esta actividad que difunde los recursos micológicos y patrimoniales de la comarca.

Esta V Feria Micológica de Tierras Altas, se enmarca dentro del programa de Primavera Setera #DeSetasporSoria de Montes de Soria, permitirá contar este año, con tres escenarios donde desarrollar un intenso programa de actividades que se dividen en exposiciones, rutas micológicas, conferencias, showcookings, homenajes, talleres de cocina e infantiles, feria de productos micológicos y un taller de maridaje entre las setas y los vinos de Soria, entre otros eventos.

Además, de manera paralela también se celebrará el concurso de Fotografía Micológica, cuyo plazo finalizará el próximo 13 de mayo, así como la cuarta edición del Concurso de pinchos micológicos amateur y la degustación de tapas micológicas en los bares y restaurantes de Tierras Altas que permiten dinamizar durante el fin de semana toda la comarca.

Además, este año se sorteará una cesta de productos micológicos entre todos aquellos que consuman tapas micológicas en el marco de la Feria.

Esta feria tiene carácter itinerante por los pueblos de Tierras Altas y está organizada por Montes de Soria, junto con la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria y, en esta edición como anfitrión, el Ayuntamiento de Villar del Río, pero contando con la colaboración de los Consistorios de San Pedro Manrique, Fuentes de Magaña, Yanguas, Santa Cruz de Yanguas y la Excomunidad de Yanguas, recorriendo así durante estos años los tres valles que forman los ríos Cidacos, Linares y Alhama y logrando convertir a esta comarca del Noreste de Soria en el referente micológico de primavera.

La feria contará con varios espacios; por un lado la nave municipal como centro neurálgico, el lavadero y el aula paleontológica, desde el viernes de 15 hasta el domingo 17 de mayo, tanto en horario de mañana como de tarde, que se detallará y ampliará posteriormente.

Habrá un espacio para las exposiciones de Montes de Soria, consideradas como “las mejores de España”, tanto por cantidad como por calidad y será también el escenario donde realizar las distintas actividades micológicas programadas para estos tres días. Será también en esta nave donde se realice la venta de distintos productos micológicos como quesos, embutidos, artesanía, setas conservadas, elaboraciones culinarias, cestas o accesorios imprescindibles para la recolección micológica.

Además, el lavadero municipal acogerá la exposición MICOgrafía y las fotografías que se presentan a concurso, cuyo fallo tendrá lugar en la jornada inaugural. Y, por último, el aula paleontológica acogerá las actividades infantiles previstas para los tres días.

Este año, se quiere rendir homenaje a los que trabajan por potenciar el recurso micológico y para ellos se realizará un reconocimiento a José Antonio Lucas y José María Barrio, como apuesta personal y profesional por la gestión del recursos micológico en Castilla y León, que han trabajado para potenciar el papel de a micología. Ambos son un “tándem perfecto” para poder lograr proyectos de este tipo que han demostrado que se trata de “una apuesta no solo profesional sino también personal desde hace más de 25 años por la mejora de la gestión del recurso micológico en Castilla y León”, como valoró José Antonio Vega.

A estos elogios se sumó el presidente de Montes de Soria, Luis José Lucas, quien reconoció que gracias a su trabajo “su gestión es un referente a nivel europeo”, asegurando que se trataba de “un premio muy merecido”.

De nuevo, bajo la mirada de Micosaurio, la mascota de esta feria micológica de Tierras Altas, se invita a los vecinos y turistas a que recorran los distintos escenarios y también que viajen durante el fin de semana por esta comarca que suma fuerzas para realizar una apuesta por la promoción, el desarrollo y la desestacionalización turística, a través de un producto de calidad como es el micológico.

Precisamente este punto quiso resaltar José Antonio Vega, el director técnico de Montes de Soria, quien alabó la “apuesta a tres bandas” entre la asociación, la Mancomunidad y las entidades locales que colaboran “de forma solidaria” para realizar “un gran evento itinerante en la comarca”, compartiendo así sus recursos de forma rotatoria cada año, en vez de realizar cada uno una pequeña intervención. Precisamente Vega destacó que se trata de “un proyecto fundamental en la comarca y ejemplarizante entre Mancomunidad y Montes de Soria para aglutinar un evento itinerante que pueda vertebrar el desarrollo de la comarca”, algo que elogiar porque “permite aprender a optimizar los recursos”.

Desde Montes de Soria también recordaron la importancia de Tierras Altas en el recurso micológico en una comarca donde hay más de 30.000 hectáreas de montes regulados.