Licitadas obras para mejorar red de caminos en Dévanos

Martes, 14 Abril 2026 15:04

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación de las obras de mejora y acondicionamiento de una red de caminos y de restauración del medio natural en la zona de concentración parcelaria de Dévanos.

El contrato, promovido por Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, sale a licitación por 1.559.362 euros y fija un plazo de ejecución de doce meses. La actuación está financiada con fondos de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

La obra tiene por objeto mejorar la red de caminos y ejecutar actuaciones de restauración del medio natural en una zona afectada por la concentración parcelaria. El pliego explica que estas infraestructuras resultan necesarias para dar acceso a las fincas de reemplazo surgidas de ese proceso de reorganización de la propiedad rústica.

La referencia a FEADER sitúa esta actuación dentro del marco de desarrollo rural de la Política Agraria Común 2023-2027.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala que el Plan Estratégico de la PAC de España es el instrumento que recoge las intervenciones que se aplican en este periodo.

En ese marco nacional se incluyen las ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias para el fomento de la competitividad. La ficha oficial de la intervención, publicada por el Ministerio, recoge entre sus ámbitos de actuación las concentraciones parcelarias y los caminos vinculados a ellas, y precisa además que en Castilla y León los beneficiarios de esta línea son administraciones públicas.

La participación del Gobierno de España se produce a través de ese diseño y coordinación del Plan Estratégico de la PAC y también mediante la cofinanciación pública de las políticas de desarrollo rural.

El Ministerio explicó al presentar el plan que a los fondos europeos se suman aportaciones estatales y autonómicas para cofinanciar estas medidas, y la propia Junta de Castilla y León indica que las intervenciones de desarrollo rural del periodo 2023-2027 en la Comunidad movilizan 1.176 millones de euros de gasto público total, de los que 631 millones corresponden a FEADER.

En el caso concreto de Dévanos, el expediente publicado acredita la financiación FEADER.

La actuación se integra, por tanto, en el sistema de desarrollo rural del Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027, en el que participan la Unión Europea, el Gobierno de España y la comunidad autónoma.