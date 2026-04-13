Ólvega publica bases de ayudas para rehabilitar fachadas en casco antiguo

Lunes, 13 Abril 2026 17:23

El Ayuntamiento de Ólvega ha publicado las bases que regulan la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para financiar la rehabilitación de fachadas, tejados, derribo y desescombro de edificaciones, retirada de cubiertas de fibrocemento y cerramiento de solares.

Serán beneficiarios de las subvenciones los propietarios o usufructuarios de inmuebles de uso predominantemente residencial, situados en el casco antiguo de Ólvega y en el casco urbano de Muro.

La cuantía total prevista para esta convocatoria asciende a 50.000,00 euros, que podrá ser ampliada sin necesidad de nueva convocatoria, en función de la demanda que se produzca.

Las cuantías por cada tipo de actuación son las siguientes:

Arreglo de fachadas, 50,00 euros /m2, con un máximo de 3.000 euros.

Arreglo de tejados, 30,00 euros/m2, con un máximo de 3.000 euros

Derribo y desescombro, 30% del coste con un máximo de 2.000 euros.

Retirada de cubiertas de fibrocemento, 30 por ciento del coste con un máximo de 2.000 euros.

Cerramiento de solares, 30 por ciento del coste con un máximo de 2.000 euros.

Adicionalmente para todos los supuestos anteriores se otorgará una subvención equivalente a la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que resulte de aplicación.

Compatibilidad



Estas ayudas son compatibles con las que puedan conceder otros organismos, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de la actuación.

Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en las Oficinas Municipales, a través de registro electrónico o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases hasta agotar los fondos disponibles, sin perjuicio de la posibilidad de su ampliación.

Junto al escrito de solicitud de subvención deberá presentarse la solicitud de licencia de obras o declaración responsable, según proceda, acompañada del proyecto, memoria técnica o presupuesto de la actuación a realizar.

En el caso de fachadas y tejados se hará constar la superficie objeto de la intervención.

Según se vayan recibiendo solicitudes, previos los informes técnicos oportunos, se formulará la correspondiente propuesta de concesión de subvención, de conformidad con los criterios que rigen la convocatoria y la documentación presentada.

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá sobre la concesión de las ayudas.

Las actuaciones objeto de ayuda deberán estar finalizadas y justificadas como tarde el día 15 de diciembre de 2027.



