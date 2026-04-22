Una noche de música, emoción y unión generacional... en Medinaceli

Miércoles, 22 Abril 2026 15:46

El Palacio Ducal de Medinaceli acogerá el próximo 25 de abril, a las 19:30 horas, un evento musical único: "Apoteosis de la danza: fuego, baile y fantasía", un concierto sinfónico que propone un recorrido vibrante a través del ritmo, la tradición y la evocación imaginativa, donde la música se convierte en un puente entre culturas y emociones.

Esta cita reunirá sobre el escenario a jóvenes talentos del Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón, integrados en distintas formaciones orquestales.

En conjunto, el concierto traza un arco expresivo que va desde la tradición popular hasta la narrativa cinematográfica, generando un diálogo apasionante entre lo ancestral y lo imaginado.

El programa estará interpretado por la Joven Orquesta de Cuerda y la Joven Orquesta Sinfónica del Conservatorio Sebastián Durón de Guadalajara, agrupaciones que destacan por su calidad artística y su compromiso con la formación musical de nuevas generaciones.

La propuesta escénica pone en valor el trabajo colectivo, el aprendizaje compartido y la capacidad de la música para emocionar y conectar públicos diversos.

Este concierto se enmarca en la programación cultural de la Fundación DEARTE, que continúa apostando por la música como motor de dinamización cultural y por Medinaceli como espacio de encuentro artístico de referencia.

Las entradas podrán adquirirse en el Palacio el mismo día del concierto, o reservarse previamente llamando al 975 32 64 98 o por WhatsApp al 628 79 16 10.