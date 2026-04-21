Una orquesta madrileña gana, en Medinaceli, I Concurso de Conservatorios de Música

Martes, 21 Abril 2026 08:06

La Orquesta del Centro Integrado padre Antonio Soler, de El Escorial (Madrid), ha ganado la primera edición del Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorios Profesionales de Música de España, celebrado este fin de semana en Medinaceli.

El segundo premio ha sido para la Orquesta del Conservatorio profesional de música de Orense, y el tercero, para la orquesta del conservatorio profesional de música de Torrelavega (Cantabria)

“El compromiso de fomento de la cultura en el mundo rural y de dinamización social se cumple en días como éste. La música que une y la cultura que avanza. ¡Vamos a por la segunda edición en 2027!”, ha señalado la organización del concurso, la fundación Medinaceli DeArte.

Medinaceli ha acogido el sábado 18 de abril la fase final del I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorios Profesionales de Música de España, un evento único y pionero en el país que ha situado a esta localidad soriana como epicentro del talento musical joven a nivel nacional.

El certamen se ha puesto en marcha con una clara vocación de continuidad y liderazgo, con el objetivo de convertirse en un referente cultural en España.

Además de promover la excelencia artística entre jóvenes músicos, el concurso busca dinamizar el entorno rural y posicionar a Medinaceli y a la provincia de Soria como destinos culturales de primer nivel.

El jurado ha estado presidido por el maestro Enrique García Asensio, una de las figuras más reconocidas de la dirección orquestal en España, lo que refuerza el prestigio y la proyección del certamen.