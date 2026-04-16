El MITMA adjudica mejora de diez pasos a nivel en línea Torralba-.Soria

Jueves, 16 Abril 2026 12:35

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, a través de Adif, los trabajos de mejora de diez pasos a nivel situados en la línea convencional Torralba-Soria.

Los pasos a nivel se encuentran en los términos municipales de Miño de Medinaceli, Taroda, Morón de Almazán, Matamala de Almazán, Tardelcuende, Quintana Redonda y Los Rábanos.

La inversión para estas obras de mejora será de 3,19 millones de euros.

Estos pasos contarán con protección de clase A2 gracias a la instalación de una nueva señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática cuando el tren se aproxima. Además, se sustituirán los bloqueos telefónicos existentes por sistemas de protección de tren más avanzados.

De este modo, la actuación incrementará las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte tanto para las circulaciones ferroviarias y viarias.

Las obras de renovación de la línea Torralba-Soria, con una inversión de unos 80 millones de euros, se han centrado en dos tramos: el que discurre desde la estación de Torralba sentido Soria (13 kilómetros) y un segundo, de 34 kilometros, en el tramo final de la línea hasta la capital soriana.

Los trabajos han incluido la renovación de vía de la línea (sustitución de balasto, traviesas y carril) y mejoras del trazado.

También se ha procedido a la remodelación y reordenación de las vías y andenes de las estaciones de Soria y Almazán, así como a la instalación de nuevos enclavamientos electrónicos (dispositivos que facilitan la circulación ferroviaria al controlar el correcto funcionamiento de todos los elementos instalados en las vías, como agujas, señales o sistemas de detección de tren, entre otros).

Además, la línea dispondrá de nuevos sistemas de señalización, sistema de telecomunicación GSM-R y nuevo sistema de control de tráfico BLAU (Bloqueo de Liberación Automático en vía única), que permitirá mejorar los tiempos de viaje e incrementar la calidad del servicio ferroviario.

La línea ferroviaria llega más de un año cerrada y está pendiente de concretar fecha para su reapertura y la confirmación de la reducción de los tiempos de desplazamiento a Madrid, objetivo último de la inversión.

Asimismo, se encuentra en fase de licitación por algo más de 5 millones de euros la remodelación de la estación de Soria, con el objetivo de reformar el interior del actual edificio de viajeros, así como recuperar su memoria arquitectónica y el aspecto exterior del diseño original.

La renovación de la línea Torralba-Soria cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.