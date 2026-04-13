Medinaceli acoge I Concurso de Orquestas de Conservatorios

Lunes, 13 Abril 2026 10:17

Medinaceli acogerá en el sábado 18 de abril la fase final del I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorios Profesionales de Música de España, un evento único y pionero en el país que situará a esta localidad soriana como epicentro del talento musical joven a nivel nacional.

El certamen, organizado por la Fundación DEARTE, nace con una clara vocación de continuidad y liderazgo, con el objetivo de convertirse en un referente cultural en España.

Además de promover la excelencia artística entre jóvenes músicos, el concurso busca dinamizar el entorno rural y posicionar a Medinaceli y a la provincia de Soria como destinos culturales de primer nivel.

En este contexto, la Fundación quiere reforzar su compromiso con la revitalización de la denominada “España vaciada”, apostando por la cultura como motor de desarrollo, cohesión territorial y generación de oportunidades.

La fase final se celebrará en el Palacio Ducal de Medinaceli, un enclave renacentista de gran valor patrimonial, que acogerá una intensa jornada musical con la participación de tres destacadas orquestas finalistas procedentes de distintos puntos del país:

11:30 h: Orquesta del Conservatorio de Torrelavega (Cantabria)

13:00 h: Orquesta CIM Padre Antonio Soler (Madrid)

17:30 h: Orquesta del Conservatorio de Ourense (Galicia)

El jurado estará presidido por el maestro Enrique García Asensio, una de las figuras más reconocidas de la dirección orquestal en España, lo que refuerza el prestigio y la proyección del certamen.

El fallo del jurado se dará a conocer a las 19:45 horas, seguido de la actuación de la orquesta ganadora, poniendo el broche final a una jornada que reunirá excelencia musical, emoción y talento emergente.

La organización ha invitado al público en general a asistir a este evento único, que aspira a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario cultural nacional y a contribuir de forma decisiva al desarrollo cultural y social de Soria, una de las provincias más despobladas de Europa.