El Festival Medinaceli LÍRICO convoca su XIII Concurso Internacional

Sábado, 11 Abril 2026 08:53

El Concurso Internacional de Canto 'Un Futuro DEARTE' celebra su decimo tercera edición, con inscripciones abiertas desde el 10 de abril hasta el 16 de junio, manteniendo su firme compromiso de apoyar a las nuevas generaciones de cantantes líricos y fomentar la difusión de la producción operística española, consolidándose como un referente en el panorama lírico internacional.

El certamen está abierto a cantantes de todas las nacionalidades con edades comprendidas entre los 18 y 35 años (cumplidos en 2026).

El plazo de inscripción estará abierto desde el 10 de abril hasta el 16 de junio a las 14:00 horas.

El concurso consta de tres fases, siendo: 1ª fase eliminatoria, con selección mediante el envío de audios o vídeos; 2ª fase eliminatoria, semifinal presencial, que tendrá lugar en la Escuela Superior de Canto de Madrid los días 2 y 3 de julio de 2026; y 3ª fase Eliminatoria (Final presencial), se celebrará en el Palacio Ducal de Medinaceli el 5 de julio.

Los galardonados recibirán importantes premios en metálico:

Primer Premio: 3.000 euros y participación en un recital del Otoño Musical Soriano 2026

Segundo Premio: 2.000 euros

Tercer Premio: 1.000 euros

Premio del Público - El Alto Jalón: 500 euros

Accésit 1: 300 euros y Diploma

Accésit 2: 200 euros y Diploma

El primer premio protagonizará, junto con el Segundo y Tercer Premio, un homenaje a Antonio Machado en Soria el 6 de septiembre de 2026.

Un compromiso con el futuro de la ópera

Con esta nueva edición, el concurso "Un Futuro DEARTE" reafirma su misión de impulsar el talento emergente en la lírica y ofrecerles una plataforma de proyección profesional.

La organización invita a todos los cantantes interesados en participar en esta experiencia única y enriquecedora.

Para más información sobre inscripciones y bases del concurso, visite nuestra página oficial https://www.dearte.info/

Bases XIII Concurso Internacional de Canto - 2026

Formulario de Inscripción - Concurso Internacional de Canto Un Futuro DEARTE