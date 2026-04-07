Desafío Alto Jalón completará 500 kilómetros en tres días en su XI edición

Martes, 07 Abril 2026 15:39

Desafío Alto Jalón ya conoce el recorrido para su undécima edición, donde los participantes completarán en tres días en junio 500 kilómetros, uniendo deporte a reivindicación.

La organización ha dado a conocer este lunes la tercera y última etapa, cerrando así el mapa definitivo de una aventura que se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio y que volverá a unir pueblos, paisajes y comarcas a lo largo de casi 500 kilómetros sin pausas.

La prueba, una de las citas deportivas más singulares y reconocibles del valle del Jalón y del Alto Jalón, volverá a desarrollarse durante tres días y tres noches de relevos, convivencia y promoción del territorio.

Con el trazado completo ya sobre la mesa, el Desafío confirma una edición que coserá Guadalajara, Soria y Zaragoza a través del esfuerzo compartido, combinando carrera, bicicleta, natación, participación infantil y paradas cargadas de vida social.

La primera jornada arrancará en Sigüenza en la mañana del 5 de junio y avanzará hacia Benamira, uno de los pueblos clásicos del Desafío, para seguir después por Medinaceli y Arcos de Jalón.

Desde allí, los participantes continuarán hacia Monteagudo de las Vicarías, donde llegarán para cenar, antes de afrontar la primera gran noche del reto.

La ruta seguirá después hacia Ariza y Nuévalos, simbolizando la entrada en Aragón en una etapa que terminará en Calatayud a primera hora del segundo día si se cumplen las previsiones de la organización.

Será un arranque largo, intenso y muy representativo del espíritu del Desafío, al atravesar algunos de los núcleos más reconocibles del Alto Jalón y del valle del Jalón.

Segunda etapa

Desde Calatayud partirá la segunda gran etapa, que se dirigirá a Olvés y desde allí avanzará por caminos hasta el embalse de La Tranquera, donde tendrá lugar uno de los momentos más singulares de esta edición: el tramo de natación.

La recuperación de este paso por el agua era una de las novedades más esperadas y dará al recorrido uno de sus puntos más visuales y característicos.

Tras la Tranquera, el Desafío se trasladará a Alhama de Aragón, que ejercerá como gran centro neurálgico de la jornada.

Allí comenzará un relevo ciclista de unos 100 kilómetros con recorrido casi circular, y serán los niños y niñas de Alhama quienes se encargarán de cubrir los seis últimos kilómetros antes del regreso para cenar, en otro de esos gestos que resumen bien la filosofía comunitaria de la prueba.

La sede de Zalux acogerá además en Alhama una gran recepción con ambiente festivo antes de la nueva salida nocturna.

Ya de noche, los relevistas se lanzarán hacia el valle del Mesa y después pondrán rumbo al norte hasta llegar a Santa María de Huerta poco después del amanecer, completando así una segunda etapa muy diversa, exigente y cargada de simbolismo.

Tercera etapa

La última jornada servirá para cerrar el recorrido completo del XI Desafío Alto Jalón.

Las bicis de montaña saldrán desde Santa María de Huerta en dirección a Iruecha, donde tendrá lugar ya su tradicional almuerzo, una parada que se ha ido consolidando como uno de los momentos reconocibles del tramo final.

Desde allí, la ruta descenderá hacia el yacimiento de Arcóbriga, otro de los enclaves con más valor patrimonial e identitario de todo el recorrido.

Será en ese entorno donde comience la recta final del Desafío hasta regresar de nuevo a Santa María de Huerta, punto en el que concluirá esta undécima edición después de alrededor de 500 kilómetros de aventura y reto continuo.

Más allá de lo deportivo, el recorrido completo del XI Desafío Alto Jalón deja claro una vez más cuál es su objetivo de fondo: hacer comarca, conectar territorios y demostrar que desde el mundo rural se pueden impulsar proyectos ambiciosos, emocionantes y con una identidad propia muy marcada.

Desde Sigüenza hasta Santa María de Huerta, pasando por Benamira, Medinaceli, Arcos, Monteagudo, Ariza, Nuévalos, Calatayud, Olvés, La Tranquera, Alhama, el valle del Mesa, Iruecha y Arcóbriga, el Desafío dibuja este año una auténtica travesía por el corazón del territorio.

La cuenta atrás hacia junio entra así en una nueva fase. Ya no faltan piezas del puzle. El XI Desafío Alto Jalón ya tiene recorrido completo y promete, una vez más, convertir el deporte en una manera de mover pueblos, de unir generaciones y de recordar que el Alto Jalón sabe organizar cosas grandes cuando se pone en marcha unido.