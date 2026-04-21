Oferta de empleo para este verano en Golf Soria
El Club de Golf Soria quiere reforzar su equipo administrativo de cara a la temporada de verano con una persona para ocupar un puesto de recepción y atención al público.
Se trata de un puesto de 20 horas semanales que ocuparía desde mediados de mayo hasta septiembre del presente año.
En el proceso de selección se valorará el hecho de disponer del título de monitor/a de ocio y de tiempo libre.
Todas las personas que estén interesadas en acceder al puesto pueden enviar su currículum a administracion@golfsoria.com.