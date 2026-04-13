El Ingenieros cierra su camino en la fase final ante el líder invicto

Lunes, 13 Abril 2026 16:16

El Ingenieros de Soria Club de Rugby no ha podido superar al Universitario de Zaragoza en las semifinales de la Primera Regional Aragonesa, cayendo por 53-0 en un encuentro en el que el conjunto zaragozano ha vuelto a demostrar el gran nivel que le ha llevado a completar una temporada invicta.

El partido comenzó con un Universitario muy acertado, capaz de imponer su ritmo desde los primeros minutos.

El conjunto local supo aprovechar bien los espacios, moviendo el balón con rapidez y amplitud, una de sus señas de identidad, para abrir brecha en el marcador y colocarse con un 22-0 en los compases iniciales.

A partir de ese momento, el Ingenieros logró asentarse sobre el campo.

El equipo, con una mezcla de juventud y experiencia, fue encontrando su sitio en el partido, frenando el empuje inicial rival y entrando en una fase de mayor equilibrio. Los sorianos dispusieron de varios minutos de dominio territorial y llegaron a generar situaciones de peligro en campo contrario, aunque sin poder traducirlo en puntos antes del descanso.

Tras la reanudación, el encuentro se complicó aún más para el Ingenieros, que afrontó la segunda mitad en inferioridad numérica tras la expulsión de Maik.

Pese a ello, el equipo salió con intención y volvió a encerrar al Universitario en su zona durante los primeros minutos, mostrando carácter y voluntad de competir.

Sin embargo, en una acción aislada tras recuperación de balón, el conjunto zaragozano logró ampliar su ventaja con un nuevo ensayo que supuso un golpe anímico para los sorianos.

A partir de ahí, el Universitario supo gestionar el tramo final del partido, manteniendo su intensidad y ampliando la diferencia hasta el definitivo 53-0.

El resultado refleja la diferencia mostrada en este encuentro, así como la evolución del equipo zaragozano a lo largo de la temporada, que accede a la final tras completar una fase regular impecable.

En el otro lado del cuadro, Fénix Rugby se impuso a Quebrantahuesos por 41-0 y será el rival del Universitario en la final.

Para el Ingenieros, la derrota deja un sabor agridulce, aunque no empaña el trabajo realizado durante toda la temporada, en la que el equipo ha sabido sobreponerse a múltiples dificultades para alcanzar la fase final.

El club queda ahora a la espera de la posible disputa de un encuentro por el tercer y cuarto puesto, que permitiría cerrar la temporada compitiendo y con la oportunidad de ofrecer una mejor versión.

Más allá del resultado, el Ingenieros vuelve de Zaragoza con la sensación de haber competido, de haber intentado mantenerse dentro del partido y de haber dado la cara ante uno de los equipos más sólidos de la categoría.

Un punto y seguido para un grupo que continúa creciendo y que seguirá trabajando para volver más fuerte.