Ganadores del Campeonato proivnical de "Recorridos de Caza"
Las nstalaciones de la Escuela Nacional de Caza ubicadas en Castillejo de Robledo han acogido este domingo el Campeonato Provincial en la modalidad de “Recorridos de Caza”.
Miguel López conquista primer Campeonato Match Play Sub 18 de Castilla y León
Al inicio de la prueba se guardó un respetuoso y sentido minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Luis Alberto del Valle “Piri”, juez nacional de competición de esta modalidad y vinculado a esta delegación de Soria durante muchos años en la instalación del campo de tiro y arbitraje en el Campeonato “San Saturio”.
Dicho campeonato se desarrolló con normalidad, marcado por la buena organización y buen ambiente.
Dicha prueba se realizó sobre 75 platos.
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PRIMEROS CLASIFICADOS
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1º
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2º
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3º
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TOTAL
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1
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FERNADO ARRIBAS LOPEZ
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19
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23
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21
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63
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2
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CARLOS SANZ FERNANDEZ
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18
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22
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21
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61
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3
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JESUS TORRES HERNANDEZ
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18
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20
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22
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60
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4
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EMILIO LLORENTE LOPEZ
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18
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21
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19
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58
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5
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JORGE GARCIA GIL
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19
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19
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16
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54
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6
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RAUL TORRES GARCIA
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15
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19
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19
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53
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7
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RAFAEL AYLLON CABRERIZO
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16
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19
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16
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51
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8
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MELCHOR GARCIA MARTINEZ
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16
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13
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21
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50
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9
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JAVIER HERNANDO MUÑOZ
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15
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19
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16
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50
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10
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MANUEL GARCIA ROMERO
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21
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12
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13
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46