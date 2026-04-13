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Ganadores del Campeonato proivnical de "Recorridos de Caza"

Las nstalaciones de la Escuela Nacional de Caza ubicadas en Castillejo de Robledo han acogido este domingo el Campeonato Provincial en la modalidad de “Recorridos de Caza”. 

Al inicio de la prueba se guardó un respetuoso y sentido minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Luis Alberto del Valle “Piri”, juez nacional de competición de esta modalidad y vinculado a esta delegación de Soria durante muchos años en la instalación del campo de tiro y arbitraje en el Campeonato “San Saturio”.

Dicho campeonato se desarrolló con normalidad,  marcado por la buena organización y buen ambiente.

Dicha prueba se realizó sobre 75 platos. 

 

PRIMEROS CLASIFICADOS

 

TOTAL

1

FERNADO ARRIBAS LOPEZ

19

23

21

63

2

CARLOS SANZ FERNANDEZ

18

22

21

61

3

JESUS TORRES HERNANDEZ

18

20

22

60

4

EMILIO LLORENTE LOPEZ

18

21

19

58

5

JORGE GARCIA GIL

19

19

16

54

6

RAUL TORRES GARCIA

15

19

19

53

7

RAFAEL AYLLON CABRERIZO

16

19

16

51

8

MELCHOR GARCIA MARTINEZ

16

13

21

50

9

JAVIER HERNANDO MUÑOZ

15

19

16

50

10

MANUEL GARCIA ROMERO

21

12

13

46

 

 

 

 

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