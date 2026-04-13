Ganadores del Campeonato proivnical de "Recorridos de Caza"

Lunes, 13 Abril 2026 13:52

Las nstalaciones de la Escuela Nacional de Caza ubicadas en Castillejo de Robledo han acogido este domingo el Campeonato Provincial en la modalidad de “Recorridos de Caza”.

Al inicio de la prueba se guardó un respetuoso y sentido minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Luis Alberto del Valle “Piri”, juez nacional de competición de esta modalidad y vinculado a esta delegación de Soria durante muchos años en la instalación del campo de tiro y arbitraje en el Campeonato “San Saturio”.

Dicho campeonato se desarrolló con normalidad, marcado por la buena organización y buen ambiente.

Dicha prueba se realizó sobre 75 platos.