Ganadores del Campeonato de Perros de Muestra "San Huberto" de Soria

Lunes, 13 Abril 2026 16:25

El Campeonato Provincial de Perros de Muestra "San Huberto" de Soria se ha celebrado el sábado en Portelarbol , gestionado por “ Club Deportivo Valle del Tera".

La delegación provincial de Caza ha agradecido todas las facilidades recibidas para la realización de este campeonato.

La normativa para el citado Campeonato ha sido la siguiente:

- Hora de comienzo de la prueba: 09:30 horas.

- Se celebró sobre Caza sembrada: perdiz.

- El presente Campeonato se ha regido por el vigente Reglamento de la Federación Española de Caza.

- Director de prueba: José Manzano Santiago.

- Juez de la prueba: Juan Carlos Pérez Carcedo .

TRES PRIMEROS CLASIFICADOS

1º.- LUIS Mª GONZALO COLOMA – SDAD CAZADORES “VIRGEN DE LA SOLEDAD HERREROS” - SPANIEL BRETON HEMBRA “ALENERGI MORIA”.

2º.- JOSE ANTONIO APARICIO DE JUAN - SDAD CAZADORES DE ESPEJÓN SETTER INGLES HEMBRA “TXIKI”.

3º.- ANGEL SORIA CORREDOR - CLUB DEP CAZADORES BERLANGA SETTER INGLES HEMBRA “ADARMENDI URA”.

1º CLASIFICADA MUJER

1º MARIELA MARTINEZ GAMARRA , SDAD CAZADORES Y PESCADORES SAN SATURIO- SETTER INGLES HEMBRA “JUNE DE SIERRA BADAYA”

La delegación provincial de Caza ha destacado la participación de una jovencísima cazadora que realizó una extraordinaria prueba y que sin lugar a dudas en pocos años destacará a nivel nacional.

Los dos primeros clasificados y la mujer representaran a esta provincia en el próximo campeonato regional.

La finalidad de los campeonatos de Caza San Huberto es la de promover y valorar el espíritu deportivo el cazador, las cualidades naturales y adiestramiento del perro, así como la educación venatoria del mismo, mediante una competición de alto nivel, que ponga de manifiesto los aspectos cinófilos y técnicos de la caza y que aspire a la enseñanza de los cazadores, respetando la naturaleza y el entorno.

La prueba se desarrolla con caza salvaje o sembrada (perdiz o faisán) en terrenos naturales y en donde el cazador, con su perro, efectúa un turno de quince o veinte minutos, pudiendo utilizar cuatro cartuchos y únicamente puede abatir dos piezas de las consideradas puntuables.

Le acompañan en su actuación dos jueces, los cuales en base a los baremos de puntuación establecidos reglamentariamente, le van asignando los que consigue en positivo o negativo, hasta un máximo de 100 puntos, juzgando tres aspectos fundamentales

Conducta del cazador en relación a la pieza de caza y a su perro: Precisión, seguridad, habilidad y espíritu deportivo del cazador (50 puntos).

Tiro: Habilidad del cazador (20 puntos)

Actividad del perro: Adiestramiento y cualidades naturales del perro (30 puntos).