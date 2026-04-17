7 Muros de Pozalmuro inicia cuenta atrás para su décimo segunda edición

Viernes, 17 Abril 2026 13:35

7 Muros de Pozalmuro ha lanzado la cuenta atrás para la que será la décimo segunda edición de una de las marchas BTT no competitivas más vibrantes y queridas en Soria.

No es solo una carrera sino una una invitación a superar los propios retos en un ambiente donde la superación y la alegría van de la mano. Hay 300 plazas para los primeros que formalizan la inscripción.

Toda la información sobre los recorridos en la web: https//7muros.pozalmuro.net/detalles-del-recorrido-2026/

¿Qué te espera en esta edición?

Desafíos a tu medida: Te proponemos superar los emblemáticos "Muros" en una jornada festiva para compartir con tus amistades, tu familia y todo el pueblo de Pozalmuro, que ya se prepara para recibirte con los brazos abiertos.

Libertad de elección: Contamos con 4 recorridos novedosos y niveles de exigencia adaptados. ¿Lo mejor? Podrás elegir el que mejor se adapte a tu energía el mismo día de la prueba.

Espacio para todo el mundo: Tanto si prefieres la gravel, la MTB o la e-bike, aquí tienes tu sitio. Puedes participar de forma individual o en grupo, con rutas que van desde niveles accesibles para cualquier persona que salga en bici, hasta los retos más exigentes para quienes buscan máxima intensidad física.

Un entorno de cine: Vive una experiencia única pedaleando por parajes espectaculares y conectando con la naturaleza en su estado puro.

PRECIOS de las inscripciones:

Desde el 30 de mayo hasta las 24 horas del día 30 de junio: 38 euros

Desde el 1 de julio hasta las 24 horas del 31 de julio: 40 euros

Desde el 1 de agosto hasta las 20:00 del 6 de septiembre: 42,5 euros.

El 6 de septiembre de 8:00 a 8:45 y de forma presencial: 42,5 euros.

Las inscripciones incluyen lo siguiente:

Dorsal 7 M PZM

Seguro de accidentes.

Lote de Productos Sorianos. La bolsa del corredor incluirá un chorizo, un salchichón, un bote de torreznos fritos, un bote de paté, una bolsa de patatas fritas y una botella de agua.

Avituallamientos sólidos y líquidos. Durante la carrera encontraréis todo lo necesario para no desfallecer y revitalizar vuestras fuerzas.

Sorteos con lotes de productos. Todas las inscripciones participarán en sorteos de diferentes lotes de productos durante la carrera. Al finalizar la carrera podréis comprobar vuestros premios.

Comida posterior a la carrera. Todas las inscripciones tienen incluida la comida popular que se ofrecerá después de la carrera para poder recuperarse del esfuerzo realizado y afrontar las actividades previstas por la tarde.

Fiesta sorpresa con concierto en directo. Durante la tarde habrá diferentes actividades de animación, entre ellas, un concierto en directo del grupo BAJO ZERO Su música incluye el Indie más actual y la pegada del Pop-Rock de los 80, 90 y 2000. Un repertorio todoterreno, diseñado para que el público no pare de cantar, que une lo mejor de tres décadas en un mismo directo.

Merienda cena popular. Un tentempié siempre viene bien para reponer fuerzas y continuar con la fiesta.

La colaboración solidaria de este año irá destinada a la Asociación Parkinson Soria, una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, constituida en 1999 para atender, orientar e informar sobre la enfermedad de Parkinson a las personas afectadas, sus familiares, cuidadores y a la sociedad en general.