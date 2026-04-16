El Torneo de Gimnasia de Soria reunirá a 250 deportistas

Jueves, 16 Abril 2026 16:58

La gimnasia deportiva tiene nueva cita en Soria este fin de semana con el torneo organizado por el C.D. Gimnasia Soria.

El polideportivo de San André será el escenario el próximo sábado y domingo de sendos torneos de gimnasia organizados por el C.D. Gimnasia Soria, una convocatoria que reunirá a más de 250 participantes, con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años.

El sábado, a las 12:00 horas, comenzará el Torneo de Gimnasia Aeróbica, con niñas de nivel nacional, con participantes procedentes de Vitoria y Quintanar de la Sierra (Burgos).

El domingo, a la misma hora, será el momento del Torneo de Gimnasia Rítmica.

En el mismo se darán cita participantes de nivel escolar procedentes de los colegios Escolapios y Prácticas Numancia, además de Quintanar de la Sierra y de la sección de El Burgo del C.D. Gimnasia Soria.

El C.D. Gimnasia Soria, que cuenta en la actualidad de 150 deportistas de nivel nacional, autonómico y escolar, se pustó en marcha en 2011, con el objetivo de promocionar y desarrollar la práctica de la gimnasia rítmica y aeróbica y la participación en competiciones deportivas en ambas disciplinas.

Comenzó en Soria y Almazán y en 2013 se extendió a El Burgo de Osma.

El club tiene su propia filosofía deportiva, basada en sólidos valores que se transmiten en cada entrenamiento a las gimnastas: ganar no lo es todo, el fracaso no es símbolo de derrota y el éxito no es conseguir la victoria, sino esforzarse al máximo por alcanzarla.

En este tiempo ha conseguido ofrecer un ambiente propicio para la iniciación deportiva, con una fuerte motivación cuya finalidad es mejorar en distintos aspectos cotidianos a través de la gimnasia, desde los físicos (aprendizaje de nuevas habilidades, mejora de condición física, formarse como gimnastas) y psicológicos (autoconfianza, cooperación, disciplina, deportividad, autocontrol) hasta los sociales (hacer equipo, compañeros, nuevos amigos, socializar) pasando por familiares (estrechar lazos familiares, sentir el apoyo de los padres y el ánimo de la afición), además de fomentar la diversión y el entretenimiento, y compartir experiencias con otros clubes.