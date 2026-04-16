Jornada clave en Estella para bádminton soriano en su andadura en Primera Nacional

Jueves, 16 Abril 2026 16:36

Una representación del Club Bádminton Soria-CS24 se desplazará este fin de semana a la localidad navarra de Estella para disputar la tercera manga de la Primera División Nacional frente a tres clubes y, habiéndose enfrentados a nueve de sus rivales.

La situación en la tabla después de esta jornada será clave para las aspiraciones del club soriano de mantener la categoría.

En la mañana del sábado, el rival del Club Bádminton Soria-CS24 será el filial del potente Club Bádminton Benalmádena

. En la actualidad los malagueños están situados por debajo de los sorianos con lo que un triunfo podría certificar la permanencia y disputar el resto de las confrontaciones sin presión y aspirar a objetivos más ambiciosos.

Los otros dos rivales son clubes de las Islas Baleares, en concreto el Club Bádminton Cide de Palma de Mallorca y los menorquines de Maó.

Ambas escuadras tienen jugadores de muchísimo nivel por lo que, a priori, se plantean encuentros muy complicados para los intereses sorianos.

Estas dos confrontaciones se disputarán durante la tarde del sábado y la matinal del domingo.