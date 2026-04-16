El Atlético de Madrid, único equipo español en semifinales de Liga de Campeones

Jueves, 16 Abril 2026 07:44

El Atlético de Madrid será el único representante español en las semifinales de la competición que protagonizan los mejores equipos de Europa. Lo hace nueve temporadas después.

En una eliminatoria vibrante, que ha cerrado este martes ante el Fútbol Club Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano, los de Diego Pablo Simeone han culminado el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

En ellas se verá las caras con el Arsenal, quien a su vez viene de imponerse al Sporting de Portugal en cuartos y ha empatado sin goles en el partido disputado en su estadio.

El encuentro de ida se disputará el miércoles 29 de abril en el Riyadh Air Metropolitano y la vuelta, el martes 5 de mayo en el Arsenal Stadium, ambos duelos a partir de las 21:00 horas.

La única eliminatoria continental protagonizada por ambas escuadras data de la campaña 2017/18, cuando en el camino hacia la conquista de la tercera UEFA Europa League, el Atlético de Madrid tumbó al conjunto londinense también en semifinales.

Entonces, la ida se jugó en tierras inglesas, donde el equipo español empató 1-1 con gol de Griezmann, mientras que la vuelta en el feudo rojiblanco se saldó con triunfo rojiblanco por 1-0 gracias a un tanto de Diego Costa.

Hasta la fecha el Atlético de Madrid había disputado las semifinales de la UEFA Champions League seis veces -ante el Real Madrid en dos ocasiones, Celtic, Ajax, Chelsea y Bayern de Múnich-, siendo el último precedente en la temporada 2016/17.

El PSG y el Bayern de Múnich se enfrentarán en la otra semifinal, de la cual saldrá el otro contendiente para una final que se celebrará en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría) el sábado 30 de mayo a las 18:00 horas.

El equipo alemán ha ganado 4-3 al Real Madrid en el partido de vuelta en Munich, tras hacerlo en el Santiago Bernabéu por 1-2