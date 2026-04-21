La Diputación apoya al Club Triatlón Soriano con 12.000 euros

Martes, 21 Abril 2026 12:05

La Diputación de Soria y el Club Deportivo Triatlón Soriano han renovado su colaboración para impulsar el triatlón y el duatlón en la provincia y respaldar la presencia del equipo en las principales competiciones nacionales.

El convenio, firmado por el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y el representante del club, Pablo Pérez, ha contado también con la presencia del diputado de Deportes, Sergio Frías.

El acuerdo contempla una aportación de 12.000 euros destinada a apoyar la participación del club en la Primera División nacional y en campeonatos de España e internacionales.

El acuerdo llega, además, en un momento dulce para el Triatlón Soriano.

El equipo ha cerrado la liga regular, finalizada la pasada semana, en una meritoria tercera posición, confirmando su consolidación entre los mejores del panorama nacional.

Un resultado que refleja el crecimiento constante de un club que compite desde la élite hasta la base, con escuela, categorías inferiores y deportistas populares.

Uno de los grandes valores del Triatlón Soriano es su arraigo.

Muchos de sus socios son de la provincia de Soria y la gran mayoría reside en la provincia, lo que convierte al club en un auténtico embajador del deporte soriano allá donde compite.

Además, la cantera sigue empujando con fuerza: cada temporada son más los niños y niñas que se incorporan y que, con el paso de los años, van subiendo de categoría y nutriendo a los equipos superiores.

Con 121 licencias, el Triatlón Soriano es actualmente el club con más fichas de Castilla y León, un dato que refleja el crecimiento de la entidad y el interés creciente por este deporte.

A ello se suma otro hito importante: es el único club de Castilla y León que milita en Primera División tanto en triatlón como en duatlón, lo que sitúa a Soria en el mapa nacional de estas disciplinas.

Más allá del ámbito deportivo, el club tiene también un importante valor turístico y promocional. En cada competición por toda España, el Triatlón Soriano lleva el nombre de Soria y la imagen de la provincia, actuando como escaparate del territorio y contribuyendo a difundir sus recursos y su marca vinculada al deporte y la naturaleza.

El convenio permitirá al club seguir compitiendo al máximo nivel y, al mismo tiempo, continuar con su trabajo de promoción deportiva y captación de jóvenes.

Un proyecto que mezcla rendimiento y base, experiencia y juventud, y que mantiene a Soria como referencia del triatlón y el duatlón en la comunidad.