Las huellas de Bretún inspiran obra ganadora del certamen infantil de ilustración de la Diputación

Miércoles, 22 Abril 2026 15:07

La Diputación Provincial de Soria ha presentado esta mañana ‘Clo-clo y Dina’, la obra ganadora del X Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones Sorianas para Niños “Fray Conrado Muiños”, firmada por los hermanos Sara y Eduardo Asensio Lesmes.

La Diputación Provincial de Soria ha presentado esta mañana la obra ganadora del X Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones Sorianas para Niños “Fray Conrado Muiños”, bajo el título ‘Clo-clo y Dina’.

En una edición especial que celebra la primera década del concurso, el trabajo de los hermanos Sara y Eduardo Asensio Lesmes se ha alzado con el primer premio entre las seis obras presentadas, destacando por su capacidad para convertir el patrimonio paleontológico de la provincia en una historia cercana y atractiva para el público infantil.

El libro, que verá la luz en los próximos días y coincidiendo con la celebración del Día del Libro, nace con la vocación de mantener viva la tradición oral soriana a través del álbum ilustrado.

Durante la presentación se ha subrayado que no se trata solo de un cuento, sino de una invitación a que los niños observen su entorno con “ojos nuevos” y descubran que las grandes historias también pueden nacer en sus propios paisajes.

La obra es fruto del trabajo conjunto de dos hermanos con la misma formación. Eduardo Asensio Lesmes, graduado en Magisterio Infantil, ha aportado la mirada pedagógica necesaria para conectar con los más pequeños, haciendo de la lectura una experiencia accesible y lúdica. Por su parte, Sara Asensio Lesmes, licenciada en Bellas Artes, ha desarrollado la narración visual con ilustraciones que reflejan sensibilidad y un profundo conocimiento del color y la luz del territorio soriano.

Ambos autores, criados en Soria, han construido un relato a partir de un recuerdo compartido vinculado a las icnitas de Bretún. La historia parte de la tradición popular que interpreta estas huellas milenarias como las pisadas de gallinas gigantes que habitaron la zona hace millones de años. Una premisa sencilla que sirve como punto de partida para despertar la curiosidad científica y literaria de los lectores más jóvenes.

Uno de los elementos más destacados de la publicación es su carga emocional.

El libro incluye además un homenaje a la conocida “señora Sara” de Bretún, figura muy recordada por las miles de personas que visitaron las icnitas durante su etapa escolar.

Su labor altruista y su manera de transmitir la historia de las huellas forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, y esta obra contribuye a mantener vivo su legado.

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, ha destacado la “mirada muy limpia hacia el público infantil” de los autores, subrayando su capacidad para transformar una anécdota local en una historia universal cargada de sensibilidad.

Rubio ha señalado además que este certamen “es fundamental para que nuestras raíces no se pierdan”, ya que permite que los niños sorianos se reconozcan en las historias que leen y valoren el patrimonio que tienen en su entorno más cercano.

La publicación de esta obra ganadora refuerza el compromiso de la Diputación con la cultura y la educación. Según se ha destacado en la presentación, el libro actúa como un puente entre generaciones, recuperando la tradición oral y fijándola en un formato ilustrado que la hace accesible a los más pequeños.

Con esta décima edición, el certamen “Fray Conrado Muiños” se consolida como una cita clave en el ámbito cultural y editorial de la provincia, demostrando que la tradición y la creación contemporánea pueden convivir para acercar el patrimonio soriano a las nuevas generaciones.