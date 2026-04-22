El Burgo de Osma aprobará paquete de medidas para apoyar al sector industrial y empresarial

Miércoles, 22 Abril 2026 16:10

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma llevará al próximo pleno ordinario la aprobación de una serie de medidas para el apoyo al sector industrial y empresarial.

En la sesión del próxmo 28 de abril se debatirá y llevará a votación de un paquete de ayudas valorado en 500.000 euros que busca dar respuesta a la coyuntura que se vive tanto a nivel global como local.

La Comisión de Hacienda ya ha dictaminado favorablemente la propuesta con el voto a favor del equipo de gobierno y abstención del Partido Socialista.

La convocatoria estará dirigida al mantenimiento y la creación de empleo, a la inversión en nuevos proyectos y a la innovación. Para financiar esta iniciativa, se destinarán fondos del remanente de tesorería, un dinero que, según recuerda el alcalde Antonio Pardo, “es de todos nuestros vecinos y a ellos debe dedicarse”.

La idea de este paquete de refuerzo al sector industrial y empresarial viene motivada por la situación de la economía mundial que lleva ya varias semanas advirtiendo de dificultades.

A ello se suman las últimas noticias en torno a los planes de recorte de trabajadores de Huf España, la empresa con más arraigo en la localidad y en la que se emplean cientos de trabajadores comarcales.

El Ayuntamiento pretende de este modo estar al lado de sus vecinos en un momento en el que, como ya pasó con la pandemia del coronavirus, la economía puede resentirse.

A estas medidas especiales, se suma el bono comercio que, un año más, inyectará 150.000 euros desde las arcas municipales. La del presente año 2026 será la sexta oleada y se desarrollará con similares requisitos que las anteriores.

Fue en el año 2022 cuando el Ayuntamiento lanzó por primera vez una campaña de bonos.

Entonces dedicó 300.000 euros al proyecto, los mismos que pensaba dejar de ingresar por la rebaja del 20 por ciento del IBI que, pese a estar planteada, no se pudo llevar a cabo.

El beneficio de la campaña es doble puesto que con ella ayuda en los gastos del día a día de los vecinos y ,además, colabora con el mantenimiento del comercio local que es imprescindible para el futuro de los pueblos.