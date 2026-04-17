El Burgo de Osma celebra la “Fiesta del Libro” con entrega de premios
El teatro del centro cultural “San Agustín”, de El Burgo de Osma, ha acogido el acto central del mes del libro con la entrega de los premios de los diferentes concursos y certámenes literarios que finalizó con el espectáculo “Quién conoce a Peter Pan”
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En el acto se entregaron los premios de la XXVII edición del concurso de Ilustración de cuentos “Mi Cuento Favorito” y del certamen literario “Dia del Libro”.
Cuarenta y siete han sido los participantes del certamen literario y 63 en el de cuentos. Diez han sido los premios entregados.
Los ganadores del concurso de ilustración de cuentos “mi cuento favorito” fueron: Fernando Lafuente Gómez, Cristian Albitre Romero, Yoel Hernández Milla, Lara Pascual de Pedro y Ainhoa Hernández y Leyre Ayuso Benítez. Los Premiados en el certamen literario “Día del Libro” fueron: Darío Barrio Rodrigo. Daniela Escribano Ibáñez, Emma Pascual y Jorge Ayuso
A continuación tuvo lugar la representación el espectáculo “Quién conoce a Peter Pan”
A lo largo de este mes, están pasando por la biblioteca los alumnos de los centros educativos para conocer la biblioteca y participar en talleres de cuentacuentos.
También se ha reunido el club de lectura para comentar el libro “Quédate conmigo” de la autora nigeriana Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, el libro gira en torno a la fragilidad del amor conyugal, la maternidad y el impacto devastador de las presiones sociales y tradiciones sobre la vida privada.
Adébáyò construye una narrativa que disecciona los sacrificios extremos que las personas están dispuestas a hacer por la familia y la lealtad, cuestionando hasta dónde pueden estirarse los vínculos afectivos antes de romperse.