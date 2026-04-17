El Burgo de Osma celebra la “Fiesta del Libro” con entrega de premios

Viernes, 17 Abril 2026 12:56

El teatro del centro cultural “San Agustín”, de El Burgo de Osma, ha acogido el acto central del mes del libro con la entrega de los premios de los diferentes concursos y certámenes literarios que finalizó con el espectáculo “Quién conoce a Peter Pan”

En el acto se entregaron los premios de la XXVII edición del concurso de Ilustración de cuentos “Mi Cuento Favorito” y del certamen literario “Dia del Libro”.

Cuarenta y siete han sido los participantes del certamen literario y 63 en el de cuentos. Diez han sido los premios entregados.

Los ganadores del concurso de ilustración de cuentos “mi cuento favorito” fueron: Fernando Lafuente Gómez, Cristian Albitre Romero, Yoel Hernández Milla, Lara Pascual de Pedro y Ainhoa Hernández y Leyre Ayuso Benítez. Los Premiados en el certamen literario “Día del Libro” fueron: Darío Barrio Rodrigo. Daniela Escribano Ibáñez, Emma Pascual y Jorge Ayuso

A continuación tuvo lugar la representación el espectáculo “Quién conoce a Peter Pan”

A lo largo de este mes, están pasando por la biblioteca los alumnos de los centros educativos para conocer la biblioteca y participar en talleres de cuentacuentos.

También se ha reunido el club de lectura para comentar el libro “Quédate conmigo” de la autora nigeriana Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, el libro gira en torno a la fragilidad del amor conyugal, la maternidad y el impacto devastador de las presiones sociales y tradiciones sobre la vida privada.

Adébáyò construye una narrativa que disecciona los sacrificios extremos que las personas están dispuestas a hacer por la familia y la lealtad, cuestionando hasta dónde pueden estirarse los vínculos afectivos antes de romperse.